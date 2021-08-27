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「三免」新服務！「晶華美食到你家」推出涼夏消暑新菜

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
餐點實名制的「安心小卡」，讓消費者吃得更安心。圖／台北晶華提供
餐點實名制的「安心小卡」，讓消費者吃得更安心。圖／台北晶華提供

疫情警戒雖已降級，但美食外帶外送仍是時下主流，台北晶華酒店旗下美食外帶外送平台「晶華美食到你家」，即日起加碼外送到府的優惠、擴大免運範圍，並打出「免出門，免排隊，免運費」的三免新服務，於平台單筆消費滿2千元享限定區域單點免運費；消費滿3,000元、台北市全區免運費；消費滿5,000元以上、雙北市通通免運費。

此外，因應盛夏高溫，平台推出包含晶華小海派剉冰、絲絲入扣蔬果涼麵等清涼菜色的「涼夏消暑美食」專區，並以實名制的「安心小卡」讓消費者吃得更安心。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，過去3個月，晶華的美食外帶外送平台累積不少新客人，來自飯店所在地中山區以外的顧客人數超過八成，因此決定擴大外送免運費的範圍，將原先3公里2,000元免運的服務範圍擴大，期望服務更多的消費者。

「晶華美食到你家」規劃出「涼夏消暑美食」專區，除了各式沙拉與調飲，最讓人驚喜的是蘭亭餐廳的絲絲入扣蔬果涼麵，匯集小黃瓜、櫛瓜、紫山藥、芭樂、洋地瓜、木耳等近十款新鮮蔬果，刨切為0.3公分以內的細絲麵條狀，再搭配綠捲鬚生菜、貝芽菜、綠藻麵、炸芋頭絲等豐富配料，蘸上主廚特調得多款醬料，撒上各式堅果，健康又有飽足感，每份980元。

晶華小海派剉冰也是美味推薦，以10款彭湃配料佐以沁涼的手工剉冰，絕對是飯後消暑的首選，每份980元可供4到6人享用。

晶華美食到你家Take Regent Home

網址：https://shop.silkshotelgroup.com/RT

取餐時間：每日上午11點半至晚間8點

取餐地點：台北晶華1樓的五星外帶櫃(晶華酒店側門入口右側)

地址：台北市中山北路二段39巷3號

電話：2521-5000 轉3878五星外賣櫃

涼夏美食專區還有「晶華小海派剉冰」。圖／台北晶華提供
涼夏美食專區還有「晶華小海派剉冰」。圖／台北晶華提供
涼夏消暑美食專區主打「絲絲入扣蔬果涼麵」。圖／台北晶華提供
涼夏消暑美食專區主打「絲絲入扣蔬果涼麵」。圖／台北晶華提供

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