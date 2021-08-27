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創造沐浴的儀式感！香奈兒CHANCE沐浴球滿滿粉紅泡泡
煩悶的一天，從沐浴卸下疲憊開始，創造完美的幸運儀式感吧！香奈兒CHANCE推出全新的粉紅泡泡香氛沐浴球，能為沐浴時光創造美好的回憶，洗完澡後，搭配CHANCE粉紅甜蜜髮香修護油，入睡時，讓CHANCE帶領進入甜美夢鄉。
香奈兒CHANCE系列的香味，吸引不少死忠粉絲，新推出的粉紅泡泡香氛沐浴球，能放入溫水中，溶解過程中，會產生出夢幻的粉紅泡泡，創造愉悅的甜蜜氛圍，以及濃郁花果香氣，讓肌膚與空間，都洋溢著CHANCE的香氣。
沐浴完後，可搭配使用香奈兒CHANCE粉紅甜蜜髮香修護油，含有荷荷芭油，沾取適量順著髮絲塗抹至髮尾，能修護髮絲，晚上使用後，聞著CHANCE的香味入睡，白天使用，讓CHANCE創造最強回頭率。
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