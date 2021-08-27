要價一晚8千8竟「流黃色髒水」日系新飯店「JR東日本台北」回應了！
有網友在《爆怨公社》po文分享，日前入住日系一家新開幕的飯店，一晚要價8,800元，但品質卻讓人不敢恭維，因為就連想泡個澡，浴室不僅大淹水，流出來的還都是黃色髒水，「一晚連換三間房」。據調查，這家飯店是日前才開幕的JR東日本台北，也是JR東日本大飯店首座海外分館，業者回應，目前還在了解狀況中。據了解，這名網友入住的是行政樓層、一泊二食的專案。
疫情無法出國旅行，不少日本迷透過入住日系飯店，感受類出國的微旅行，才剛開幕的JR東日本正好滿足許多旅人的心，加上地點在原六福皇宮、捷運南京復興站旁，交通便利，強調經典的日系待客服務，品嘗日本主廚料理的純正懷石料理、浴衣體驗，以及多種結合台灣與日本的特色餐飲，吸引不少想重溫日本度假感的旅客。
這名網友也在朋友們期待的「開箱文」中表示，一般人想到「日本飯店」一般印象應該是「親切、有禮、乾淨、品質佳」，但抱著期待入住，卻讓她有些失望。
這名網友寫道，「8,800元當然要認真開給大家看啊，晚上23:15，我泡澡後排浴缸水，但髒水卻從洗手台下排水孔流出來，整個浴室都淹水，還排不完；23:45，我換到第二間房間，結果浴缸水黃到朋友說像冬瓜茶；24:15，我換到第三間房，總算可以正常洗澡了，飯店的處置是延後到14點退房。」為了泡個澡卻一夜折騰。
網友抱怨，「一小時換3間房，我是花8,800元來當品管員嗎？新開幕的飯店提供這種品質，日本人龜毛謹慎的態度都沒有，我想最值得炫耀的，是我可以一次開3間房給朋友看了！」最後她還補充說，「還好是帶小孩來住，不然跟男人一小時開3間房，說出去大家會笑死。」
不少網友紛紛呼應「有點瞎耶」，但也有人點出盲點，「施工人員不可能是日本人」，還有看似專家的提示，「之前少做了每間房的浴室放水的動作，不管是全新的建築或是舊建築拉皮的，都需要這樣做，新建築可以將粉塵沖出，舊建築就是管線的銹水或是不通都可以提早發現，但需要很多人力、時間，還要事後的打掃，如果為了省這些，會有這些事發生也在意料之中。」
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