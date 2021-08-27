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大甲鎮瀾宮推出最潮宗教文創「與神同行」2021最潮嬰幼兒禮盒

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

說到創意與轉化設計，絕對是Too Cheap Art的拿手強項，而提到台灣傳統宮廟文化，最知名的就是大甲鎮瀾宮了。TCA與鎮瀾宮的聯名商品，結合了五個神明的經典元素，翻玩成嬰幼兒必備用品，於媽祖遶境期間限定推出！

腦室設計 Too Cheap Art 2021年4月與大甲鎮瀾宮，推出 “與神同行” 系列宗教文創商品，為2021大甲媽祖遶境添上完美的一筆！將台灣人最熟悉的神明，媽祖、關老爺、三太子、財神爺、虎爺的法器、坐駕，象徵轉化成嬰幼兒最常使用的(娘傘)搖鈴、(赤兔馬)安撫巾、(乾坤圈混天凌)固齒器、(聚寶盆)矽膠飯兜、(虎爺)抓周虎帽。讓所有新生兒的阿公阿嬤爸爸媽媽及親朋好友有更多的選擇。

TCA團隊表示：「團隊裡面剛好有新手爸爸，又正巧有這個機會跟鎮瀾宮合作，鎮瀾宮一直以來就是台灣人去為親人求平安的信仰寄託，鎮瀾宮裡的神明很多都是我們耳熟能詳的，在市面上看到的嬰幼兒用品大部分是來自歐美，近年來設計好看的多是北歐或是韓國的品牌，為何我們不能用自己的文化創造可以給自己最心愛寶貝的育兒產品呢？不只安心，更是個傳統與文化的延續、傳承。同時也希望眾神保佑小孩平安長大」

每年農曆三月間舉行長達九天八夜的大甲媽出巡進香遶境，不僅為全民祈福，也是全台灣最盛大的宗教文化活動，被稱為世界三大宗教盛事之一。百年進香的傳統傳承了民間的信仰，展現了台灣的人情味，也讓彼此之間的關係更加緊密。這是一場人與神、人與人共襄盛舉的一場盛會。因此，Too Cheap Art以「與神同行」為理念，設計出這款育嬰用品禮盒，讓平安的香火不僅在人與神之間傳遞，也在人與人之間把祈願祝福延續給寶寶們。

系列產品已於3/31在鎮瀾宮與鄭銘坤副董事長一起過爐！即日起至9/12大甲鎮瀾宮聯名「與神同行」嬰幼兒禮盒獨家優惠價 $1999，詳情請至活動頁面查詢。

鎮瀾宮 大甲媽祖

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