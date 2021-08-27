敏弱專屬保養首選！Jodo溫妳按摩球 獨家專利輕鬆打造完美自信

當按摩槍日漸普及，成功走進每個家庭，Jodo！收到了許多使用者的回饋：「原來按摩工具可以這麼輕巧、強勁、方便使用」，但其實按摩槍強勁的力道，仍然有無法觸及到的 — 脆弱敏感部位。越柔軟的地方，越需要細心呵護，舉凡臉部、頸脖、胸部、腹部都不適合按摩槍侵略式的震動，而「溫妳按摩球」便是為此而生，按摩槍不能按的部位，溫妳通通都能按！

透過獨家專利結構，同時結合溫和震動，與 10 秒有感的舒適熱能，「雙效合一」提供日常按摩更深層、卻也更溫柔的選擇 —「溫和的身心保養」。透過溫熱可以更有效率的放鬆緊繃，具有 40-55℃ 三段式恆溫，短短 10 秒內即可感受溫度上升，不論生理期煩悶時單純使用溫熱功能、或是睡前的溫熱按摩，都能比平時更快速的達到放鬆效果。同時具有雙重智能安全溫控機制，一旦溫度超過 55℃ 變會自動關閉加熱功能，使用超過 10 分鐘便會自動斷電，不用擔心不小心按到睡著！

圖／有.設計uDesign提供

敏弱部位的穴位按摩更需要重視「定點按壓」，溫妳按摩球具有 3200 轉 – 5000 轉小幅度震動，使用時可以透過雙手微握球體，用掌心感受按摩球溫度，放置於敏弱部位，並根據穴位需求定時更換按摩部位，放鬆臉部時，也可以透過雙手微握球體，兩手大拇指併攏，以指節間接輕鬆放鬆眉心、拉提臉部線條。如果需要加強按摩深度，也可以搭配床、沙發、瑜珈墊等柔軟家具，以身體重量施壓緊繃部位！

圖／有.設計uDesign提供

溫妳按摩球具有三種不同操作模式，溫熱和震動功能可以同時開啟，或是擇一使用，從「臉部醒神」、「胸部保養」到「足底舒緩」都能完美符合妳的按摩需求。同時，溫妳按摩球也是女性胸部放鬆的最佳助手，對待身上最柔嫩的部位，力道是最重要的關鍵，透過溫妳按摩球的「溫熱和微幅震動」，可以讓胸部保持活力與彈性。

圖／有.設計uDesign提供

搭配購買附贈的線上溫妳按摩球美體課程，跟著專業老師講解操作，可以透過按摩達到消除疲勞、修飾線條，以及緊緻肌膚的效果。透過簡單的 3 步驟，首先從肩頸處開始左右推移、疏通經絡，再針對胸部周圍穴道定點按壓、刺激組織，最後再放鬆腋窩處，由外向內按摩，達到收攏形狀的效果，每日睡前留給自己 10 分鐘，就能輕鬆打造完美自信！