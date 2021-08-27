蠟筆小新30周年限定店今登台南新天地 全場免費入場

今日於台南新天地開幕的蠟筆小新30周年期間限定店《甜點世界大冒險》，以280項精選商品及甜度爆表的甜點拍照區攻佔南台灣! 全場打造150坪甜點世界，完全免費入園，打造高甜度的四個打卡區，包含立體可口的霜淇淋、冰涼美味的水果刨冰，還能與卡通界最人氣的爸爸「廣志」一起坐在餅乾椅上休息，另外這次也精心打造高達2公尺、長將近4公尺的雙葉幼稚園校車，邀請粉絲上車與園長及幼稚園的小朋友們一起上學去，讓粉絲有得拍照，有得瘋買，盡情沉浸在甜點世界的全糖可愛！

而這次備受關注的台南場新品，包含小新30周年限定存錢筒、巧克比款馬克杯、冰淇淋款證件帶、蠟筆小新抗ＵＶ冰淇淋款雨傘等多樣商品，等著你來帶回家！本次台南場３0周年期間限定店也祭出兩重優惠回饋粉絲，第一重：凡於30周年期間限定店單筆消費滿1,000元即送30周年紀念徽章乙枚；第二重：8/27~9/5期間，單筆消費只要滿300元，即享9月24日上映的《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》電影首輪免費兌換券抽獎資格，以上兩活動皆為限量，粉絲得加緊腳步把握機會！詳情請上 官方網站 或 粉絲專頁 查詢。