七彩月餅、肉乾搭茶！3間中秋禮盒　送出新滋味

中秋將至，月餅、糕點、肉乾等不同類型的禮盒也紛紛登場。「點水樓」今年主打「七彩蘇式月餅」，透過天然食材的染色，為蘇式月餅帶來亮眼外貌，還有更易品嚐的迷你版本。「豆府集團」則是推出燕麥餅、手工蛋捲、人蔘雞湯等5種不同的中秋禮盒，增添消費者選擇性。老字號的「水根肉乾」攜手王德傳茶莊，打造「肉乾＋茶」的應景禮盒，都能讓民眾在佳節傳遞心意。

點水樓今年再度推出全台唯一的「七彩蘇式月餅」，強調以傳統的烘焙手法，創造出36層的酥皮口感，呈現江浙傳統飲食文化。並且透過黃梔子、艾草、紅甜菜等天然食材，為外皮染上黃、綠、紅、黑等不種色系，分別代表奶皇鹹蛋、松子綠豆沙、草莓與棗泥核桃等4種口味，每盒4種口味各一、售價1,380元。另外還有新增「迷你天然七彩蘇式月餅」，更符合現代人的需求，每盒共4種口味、共5顆（奶皇鹹蛋2顆，其他口味各1顆），售價880元。

除此之外，點水樓也推出8種口味的「一口酥」，內含棗泥、奶皇、綠豆沙、蓮子、草莓、柚子、芒果、土鳳梨等口味，每盒620元。還有鹹口味的「蘇式鮮肉月餅」，包括有金華火腿、櫻花蝦等2種口味，為中秋佳節帶來不同的風味。

豆府集團今年考量民眾消費型態改變，因此首度推出「纖脆豆腐燕麥餅禮盒」，每一片燕麥餅均採用澳洲燕麥片、非基改豆腐經反覆低溫烘烤而成，禮盒內共有蔓越莓、巧克力等2種口味各一，每份原價316元，中秋限定優惠價238元。另外「手工蛋捲禮盒」也重新回歸市場，選用紐西蘭安佳奶油、澳洲日曬海鹽等原料製作的蛋捲，雞蛋含量達37%，內含豆腐亞麻蛋捲、韓國海苔蛋捲各2小盒，每份原價498元，優惠價398元。

另外豆府還以韓式料理為基礎，推出「人蔘雞湯禮盒」、「韓式泡菜禮盒」等選擇，優惠價各為428、368元。針對中秋烤肉的需求，集團旗下餐廳「姜滿堂」推出限量版的雙人燒肉組，均含9種精選肉類、5款韓式小菜與鍋物、時蔬，「花漾豬組合」每份888元，「盛宴牛豬雙拼組合」每份1,088元。

已有超過一甲子歷史的「水根肉乾」，今年中秋攜手百年歷史的「王德傳茶莊」，推出限量的肉乾茶禮盒。禮盒內搭配王德傳茶莊經典的安尚烏龍，具有馥郁的花果香氣，並且搭配帶著淡淡蒜頭辛香的「蒜一口豬肉乾」，以及經黑胡椒、白胡椒、肉桂炒製的「黑胡椒圓燒肉乾」。藉由肉乾與香料的香氣，相襯安尚烏龍茶的茶香，每盒原價1,750元，優惠價1,399元。