綠色展生機 ORIS推全新Okavango空中救援限量表
瑞士鐘表品牌豪利時（ORIS）近年持續推動「為了更好的改變（Change for the Better）」計畫，嘗試透過贊助與保育、淨灘、急難救助、水資源等各種活動，改變世界每個角落的人們生活。近日品牌推出全新聯名表款Okavango空中救援限量腕表，以此慶祝波札那的「航空醫療救援組織（Okavango Air Rescue）」成立10周年。
成立於2011年的航空醫療救援組織Okavango Air Rescue（以下簡稱O.A.R），是由瑞士企業家Christian Gross與出生於德國的醫生Misha S. Kruck在非洲南部內陸型國家波札那共和國（Republic of Botswana）所創立。由於波札那共和國人口稀少，O.A.R於是以直升機、固定翼飛機與聯合診所，為當地長期提供醫療服務。
ORIS除了和O.A.R友善結盟，並推出一款Okavango空中救援限量腕表。其綠色面盤靈感源自Okavango三角洲，猶如從空中俯瞰生機盎然的綠色地景，同時綠色編織表帶則是ORIS二度與Erika's Originals合作。41毫米精鋼表殼的表款並具備100米防水、自動上鍊機芯、瞬跳換日、停秒裝置等功能或設計，全球限量2,011只，套組並包含旅行收納皮袋，訂價則約69,000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言