綠色展生機 ORIS推全新Okavango空中救援限量表

瑞士鐘表品牌豪利時（ORIS）近年持續推動「為了更好的改變（Change for the Better）」計畫，嘗試透過贊助與保育、淨灘、急難救助、水資源等各種活動，改變世界每個角落的人們生活。近日品牌推出全新聯名表款Okavango空中救援限量腕表，以此慶祝波札那的「航空醫療救援組織（Okavango Air Rescue）」成立10周年。

成立於2011年的航空醫療救援組織Okavango Air Rescue（以下簡稱O.A.R），是由瑞士企業家Christian Gross與出生於德國的醫生Misha S. Kruck在非洲南部內陸型國家波札那共和國（Republic of Botswana）所創立。由於波札那共和國人口稀少，O.A.R於是以直升機、固定翼飛機與聯合診所，為當地長期提供醫療服務。