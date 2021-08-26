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綠色展生機 ORIS推全新Okavango空中救援限量表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
ORIS Okavango空中救援限量腕表，全球限量2,011只，以紀念該公益醫療組織成立於2011年，69,000元。圖 / ORIS提供
ORIS Okavango空中救援限量腕表，全球限量2,011只，以紀念該公益醫療組織成立於2011年，69,000元。圖 / ORIS提供

瑞士鐘表品牌豪利時（ORIS）近年持續推動「為了更好的改變（Change for the Better）」計畫，嘗試透過贊助與保育、淨灘、急難救助、水資源等各種活動，改變世界每個角落的人們生活。近日品牌推出全新聯名表款Okavango空中救援限量腕表，以此慶祝波札那的「航空醫療救援組織（Okavango Air Rescue）」成立10周年。

成立於2011年的航空醫療救援組織Okavango Air Rescue（以下簡稱O.A.R），是由瑞士企業家Christian Gross與出生於德國的醫生Misha S. Kruck在非洲南部內陸型國家波札那共和國（Republic of Botswana）所創立。由於波札那共和國人口稀少，O.A.R於是以直升機、固定翼飛機與聯合診所，為當地長期提供醫療服務。

ORIS除了和O.A.R友善結盟，並推出一款Okavango空中救援限量腕表。其綠色面盤靈感源自Okavango三角洲，猶如從空中俯瞰生機盎然的綠色地景，同時綠色編織表帶則是ORIS二度與Erika's Originals合作。41毫米精鋼表殼的表款並具備100米防水、自動上鍊機芯、瞬跳換日、停秒裝置等功能或設計，全球限量2,011只，套組並包含旅行收納皮袋，訂價則約69,000元。

方便收納的旅行收納皮袋，可同時收納皮革與綠色編織兩條皮帶，隨行、環保也兼具機能性。圖 / ORIS提供
方便收納的旅行收納皮袋，可同時收納皮革與綠色編織兩條皮帶，隨行、環保也兼具機能性。圖 / ORIS提供
成立於2011年的航空醫療救援組織Okavango Air Rescue，以直升機、固定翼飛機與聯合診所，為波札那共和國的偏遠部落長期提供醫療服務。圖 / ORIS提供
成立於2011年的航空醫療救援組織Okavango Air Rescue，以直升機、固定翼飛機與聯合診所，為波札那共和國的偏遠部落長期提供醫療服務。圖 / ORIS提供
可拆卸的綠色編織表帶，是ORIS委託專業表帶製造商Erica's Original所製造。圖 / ORIS提供
可拆卸的綠色編織表帶，是ORIS委託專業表帶製造商Erica's Original所製造。圖 / ORIS提供

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