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momo購物網9月集點加價購 推日系品牌「LOWRYS FARM」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網9月集點加價購推出日系品牌「LOWRYS FARM」9款獨家質感小物。圖／momo購物網提供
momo購物網9月集點加價購推出日系品牌「LOWRYS FARM」9款獨家質感小物。圖／momo購物網提供

大眾的生活逐漸回到正軌，不論居家或辦公都要給自己一點好心情，清新簡約的日系風格正合適！momo購物網9月全新集點活動首次與日系品牌LOWRYS FARM合作，推出9款獨家限量周邊商品，包括上班族重返辦公室可使用的帆布手提袋、陶瓷便當盒、日系證件套，以及居家用的簡約口金包、陶瓷餐盤、質感咖啡手沖壺、湛藍燈芯絨抱枕等，不論是緩解工作憂愁或宅家享受質感生活都好用；Pinkoi限時推出獨家「日本祭」，囊括超過100間日本設計品牌，集結當季話題單品、精緻擺飾、獨特配飾，線上逛就能感受濃濃日本味。

momo購物網 X LOWRYS FARM加價購商品設計承襲品牌風格，以簡約、質樸色調打造清新的視覺感受。即日起至9月30日於momo購物網單筆消費滿800元即可領取獲得1點點數，每筆消費最高領取5點點數、每人最高上限領取100點點數，集點滿1至6點即可以1元到399元兌換「LOWRYS FARM」獨家限量周邊商品。

本次momo購物網推出的「LOWRYS FARM午後花園陶瓷盤」以白色襯底搭配天藍色烤花圖樣設計，擺放水果、盛裝菜餚皆適用，換購點數6點＋換購價1元；「LOWRYS FARM簡約皮質口金包」以天藍色皮質搭配銀白鐵架口金設計，可當作化妝包、餐具包、鉛筆盒或居家飾品盒，換購點數1點＋換購價99元；「LOWRYS FARM袋我走個性肩背提袋」採用獨特燈芯絨材質設計，換購點數1點＋換購價299元；「LOWRYS FARM帆布手提包」是上班族不可或缺的隨身好物，換購點數1點＋換購價299元；「LOWRYS FARM日系質感證件套」共有沉靜優雅的經典藍、低調奢華的墨石綠等兩款配色，可收納4張卡片，還有零錢夾設計，每款換購點數2點＋換購價199元；「LOWRYS FARM小清新陶瓷便當盒」外觀以繽紛花樣增添活潑風格，手工製作烤花、陶瓷材質可微波亦可使用洗碗機清洗，換購點數2點＋換購價299元；「LOWRYS FARM質感手沖壺」為350ml單杯咖啡容量，易收納也可做為桌上裝飾，換購點數3點＋換購價299元；「LOWRYS FARM湛藍色彩燈芯絨抱枕2入組」以燈芯絨材質增添觸感層次，天藍、深藍配色搭配簡約LOGO設計，換購點數3點＋換購價399元。

Pinkoi即日起至9月3日限時推出「日本祭」，購買任一日本設計品牌商品，結帳時輸入優惠序號「@missjp6」、消費金額滿1,100元即可享90元現金折抵優惠；8月29日前限時祭出新會員獨享好康「1元抽日本夏日祭典組」，推出親子組、姊妹組兩款精彩組合好禮，像是日本Toffy復古風電動刨冰機、人氣日本設計品牌fuukakimono的花卉浴衣等，Pinkoi新會員只需消費1元即可參加抽獎。

momo購物網9月集點加價購推出「LOWRYS FARM小清新陶瓷便當盒」，換購點數2點＋換購價299元。圖／momo購物網提供
momo購物網9月集點加價購推出「LOWRYS FARM小清新陶瓷便當盒」，換購點數2點＋換購價299元。圖／momo購物網提供
Pinkoi即日起至9月3日限時推出「日本祭」，「323 labo.富士山造型燈」售價875元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi即日起至9月3日限時推出「日本祭」，「323 labo.富士山造型燈」售價875元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi即日起至9月3日限時推出「日本祭」，「海洋茶包大白兔造型立體茶包3入」售價335元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi即日起至9月3日限時推出「日本祭」，「海洋茶包大白兔造型立體茶包3入」售價335元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi即日起至9月3日限時推出「日本祭」，「fo-d-craft造型擺飾收納盒」售價525元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi即日起至9月3日限時推出「日本祭」，「fo-d-craft造型擺飾收納盒」售價525元。圖／Pinkoi提供
momo購物網9月集點加價購推出「LOWRYS FARM日系質感證件套」，共兩色，每款換購點數2點＋換購價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網9月集點加價購推出「LOWRYS FARM日系質感證件套」，共兩色，每款換購點數2點＋換購價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網9月集點加價購推出「LOWRYS FARM湛藍色彩燈芯絨抱枕2入組」，換購點數3點＋換購價399元。圖／momo購物網提供
momo購物網9月集點加價購推出「LOWRYS FARM湛藍色彩燈芯絨抱枕2入組」，換購點數3點＋換購價399元。圖／momo購物網提供
Pinkoi即日起至9月3日限時推出「日本祭」，「plying壓克力七彩花瓶」售價829元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi即日起至9月3日限時推出「日本祭」，「plying壓克力七彩花瓶」售價829元。圖／Pinkoi提供
momo購物網9月集點加價購推出「LOWRYS FARM午後花園陶瓷盤」，換購點數6點＋換購價1元。圖／momo購物網提供
momo購物網9月集點加價購推出「LOWRYS FARM午後花園陶瓷盤」，換購點數6點＋換購價1元。圖／momo購物網提供
momo購物網9月集點加價購推出「LOWRYS FARM質感手沖壺」，換購點數3點＋換購價299元。圖／momo購物網提供
momo購物網9月集點加價購推出「LOWRYS FARM質感手沖壺」，換購點數3點＋換購價299元。圖／momo購物網提供
momo購物網9月集點加價購推出「LOWRYS FARM袋我走個性肩背提袋」，換購點數1點＋換購價299元。圖／momo購物網提供
momo購物網9月集點加價購推出「LOWRYS FARM袋我走個性肩背提袋」，換購點數1點＋換購價299元。圖／momo購物網提供
momo購物網9月集點加價購推出「LOWRYS FARM簡約皮質口金包」，換購點數1點＋換購價99元。圖／momo購物網提供
momo購物網9月集點加價購推出「LOWRYS FARM簡約皮質口金包」，換購點數1點＋換購價99元。圖／momo購物網提供
momo購物網9月集點加價購推出「LOWRYS FARM帆布手提包」，換購點數1點＋換購價299元。圖／momo購物網提供
momo購物網9月集點加價購推出「LOWRYS FARM帆布手提包」，換購點數1點＋換購價299元。圖／momo購物網提供
Pinkoi即日起至9月3日限時推出「日本祭」，「manmarugallery彩繪招福貓」售價629元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi即日起至9月3日限時推出「日本祭」，「manmarugallery彩繪招福貓」售價629元。圖／Pinkoi提供

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