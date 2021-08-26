中秋烤肉免煩惱！美福牛排館DIY禮盒 連該烤多久都附上

中秋不想準備材料，又想輕輕鬆鬆吃烤肉的朋友有福了，「Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館」由乾式熟成教父陳重光主廚率領的精湛團隊，集結王牌菜色打造出「中秋饗宴分享餐」、「主廚當家牛排館DIY禮盒」，將滿足你想大口吃肉的快感。送禮表心意，則獨家首推「和牛餃川味香禮盒」選用頂級食材美國極黑和牛製成的手工水餃，加上明星商品川味牛肉湯，是裡子面子兼俱的送禮首選。

「中秋饗宴分享餐」四大天王包括「40天乾式熟成美國頂級紐約客14oz」、「丹麥皇家豬里肌 250g」、「14天乾式熟成紐西蘭羊脊排 250g」、「21天乾式熟成鴨胸」，搭配主廚精心特製的配菜、甜點提拉米蘇、麵包布丁等共11道菜色，適合4至5人份。

「40天美國頂級乾式熟成紐約客14oz」陳主廚領先業界精湛的乾式熟成技法使牛肉風味濃郁、香氣倍增，再經過爐烤箱炙烤後散發出獨特誘人的香氣，肉汁豐沛滋味更甚。「丹麥皇家豬里肌 250g」以麥類和豌豆飼養的丹麥豬，肉質飽滿鮮甜軟嫩，皮脆肉嫩，搭配焦糖鳳梨及烤蕃茄品嚐，酥脆油香，十分可口。

「14天乾式熟成紐西蘭羊排250g」選用6個月齡以內小春羊，肉質軟嫩，帶有微甜奶香氣，爐烤後外酥內嫩，搭配老酒醋烤蔬菜酸甜風味能中和羊肉油脂，必嚐骨邊肉，在乾式熟成淺淺發酵作用下增添濃醇香氣。「21天乾式熟成鴨胸」嚴選東部櫻桃鴨胸進行乾式熟成21天，能在短時間內煎烤出極脆口感，肉質卻仍保有多汁鮮甜，香氣濃郁、齒頰留香。

除「四大天王」外，還有蜂蜜裸麥麵包、煙燻鮭魚/風乾火腿翠綠沙拉、尼斯沙拉、米蘭蔬菜湯、南瓜湯加上主廚特製甜點提拉米蘇、麵包布丁共11道菜色。另有海鮮加價購方案，加價688元享義大利風味炭烤綜合海鮮（明蝦、干貝、透抽）乙份，加價888元享香料烤波士頓龍蝦乙份。8月31日前預購餐點，贈送爐烤波士頓龍蝦乙隻。陳重光主廚表示，因疫情因素，原物料進口成本飆漲三至四成，即早訂購輕鬆外帶套餐在家享受正是時候。

想要自行在家烤肉，陳重光主廚團隊貼心準備「主廚當家牛排館DIY禮盒」，內含多款精選上等肉品，包括波士頓龍蝦麵（去殼龍蝦肉、龍蝦醬汁、義大利麵條）、40天乾式熟成美國頂級牛仔肋眼牛排10oz、14天乾式熟成紐西蘭羊排200g、21天乾式熟成台灣鴨胸180g、丹麥皇家豬里肌200g（2片）。

牛排館DIY禮盒5,888元。圖／美福乾式熟成牛排館提供。

在配菜方面，則準備了舒肥繽紛蜂蜜風味小蘿蔔、脆皮香料甜薯、風乾蕃茄/醃漬娃娃菜，以及主廚特製的沙拉與甜點——蜂蜜麵包、鮮果甜菜根嫩葉翠綠沙拉、提拉米蘇、蛋黃酥。

為了讓人在家也可以吃到「複刻餐廳滋味」的享受，還貼心附上「烹飪小卡」，針對每一種肉品，要用多少溫度、要烤多久時間，都有DIY教學，讓人零失誤吃到頂級肉品原味。「主廚當家牛排館DIY禮盒」需三天前預訂，於9月5日前訂購 ，享95折優惠。

和牛餃川味香禮盒1,450元。圖／美福乾式熟成牛排館提供。

新品「和牛餃川味香禮盒」，是以高級食材美國極黑和牛製成的手工水餃，搭配明星商品川味牛肉湯包及熟成麵條加保冷手提袋乙只，組合優惠價1,450元。其他還有老母雞與蔬菜原料，在不同溫層慢燉熬成的純雞湯禮盒 （六入）1,500元；全家福組合（六入）1,480元；以及好煮易禮盒1,750 元。需三天前預訂，於9月5日前訂購，享95折優惠。