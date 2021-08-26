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9月紐約亞洲藝術周 銅鎏金釋迦牟尼立像領銜邦瀚斯

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
邦瀚斯公布九月紐約亞洲藝術周焦點拍品。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯公布九月紐約亞洲藝術周焦點拍品。圖／邦瀚斯提供

九月紐約亞洲藝術周即將開始，邦瀚斯（Bonhams）共將於9月17日起共7場拍賣會，今宣布焦點拍品，包括一尊西藏11、12世紀的銅鎏金釋迦牟尼立像、北美首屈一指之費立哲神父珍藏近現代中國書畫、以及拍賣市場歷來最大型之日本折物（Surimono）收藏等。

第一個舉槌的現場拍賣為9月20日的「費立哲神父珍藏中國書畫 III」，是邦瀚斯第三度呈獻北美最重要近現代中國書畫私人巨藏，費立哲神父（Reverend Richard Fabian）是舊金山美國聖公會尼薩聖格哥烈堂（St. Gregory Nyssen Episcopal Church）之創辦人兼教區長，珍藏見證200年間中國近現代書畫演變。此次上拍之珍品，大多曾於2000至2001年舊金山亞洲藝術博物館（The Asian Art Museum of San Francisco）及2007年檀香山藝術學院（The Honolulu Academy of Art）專題展出過，焦點包括趙之謙「意林」節選、黃賓虹1952年作品「抽象山水」、蘇仁山1845年「長江夕照」。

「中國瓷器、書畫及工藝精品」拍賣搜羅多套著名私人珍藏之精品250餘件，領銜焦點為出自羅伯特楊門家族珍藏之清乾隆爐鈞釉雙耳壺。而名家珍藏的中國鼻烟壺精品則分2場上拍，包括「Manfred Arnold 珍藏中國鼻烟壺精品」、以及「Emily Byrne Curtis 珍藏中國鼻烟壺精品」，分別有130餘件與90餘件鼻烟壺上拍。9月22日登場的月「日韓藝術」拍賣帶來逾350件精品，呈獻拍賣市場歷來最大型之日本折物（Surimono）收藏—— Crawford 珍藏。「折物」乃木版畫浮世繪的一種，此次Crawford珍藏之佳品，出自包括葛飾北斎、魚屋北溪、八島岳亭等各路名家。

「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術」拍賣26件拍品中，由一尊高達80厘米的西藏11、12世紀銅鎏金釋迦牟尼立像領銜，尺寸足以成爲一個小型廟宇之供奉主尊像。喜馬拉雅高寒，冶煉金屬困難，此大型銅像之鑄造堪稱技藝奇蹟。另一焦點為一尊博物館級的明15世紀中葉銅鎏金大威德金剛像，34臂牛頭藏傳佛教護法神高49厘米，出自日本新田集團珍藏，1987年曾於臺北故宮博物院展出，爲該傳奇佛教藝術特展之重要展品。而自9月17日至24日「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術網拍」則推出60件雕塑、繪畫及陶器珍品，包括出自著名的John Menke收藏之越南陶瓷、由備受尊敬的學者Milo C. Beach和F.S. Aijazuddin所收藏之印度細密畫等。

9月23日「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術 」拍賣領銜之作為一尊西藏11、12世紀銅鎏金釋迦牟尼立像，估價80萬美元起。圖／邦瀚斯提供
9月23日「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術 」拍賣領銜之作為一尊西藏11、12世紀銅鎏金釋迦牟尼立像，估價80萬美元起。圖／邦瀚斯提供
9月23日「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術 」拍賣焦點，明（15世紀中葉）銅鎏金大威德金剛像，估價60萬美元起。圖／邦瀚斯提供
9月23日「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術 」拍賣焦點，明（15世紀中葉）銅鎏金大威德金剛像，估價60萬美元起。圖／邦瀚斯提供
9月20日的「中國瓷器、書畫及工藝精品」，清乾隆爐鈞釉雙耳壺「大清乾隆年制」款，估價40萬美元起。圖／邦瀚斯提供
9月20日的「中國瓷器、書畫及工藝精品」，清乾隆爐鈞釉雙耳壺「大清乾隆年制」款，估價40萬美元起。圖／邦瀚斯提供
9月22日的日韓藝術——暨折物版畫重要珍藏，拍品之一為桃山時代（約1600年）描繪「源氏物語」第11至22帖情景之袖珍冊頁，估價30,000美元起。圖／邦瀚斯提供
9月22日的日韓藝術——暨折物版畫重要珍藏，拍品之一為桃山時代（約1600年）描繪「源氏物語」第11至22帖情景之袖珍冊頁，估價30,000美元起。圖／邦瀚斯提供
9月21日「Emily Byrne Curtis 珍藏中國鼻烟壺精品」拍品之一，清乾隆銅胎畫珐琅蝴蝶花卉紋鼻烟壺「乾隆年制」藍料款，估價70,000美元起。圖／邦瀚斯提供
9月21日「Emily Byrne Curtis 珍藏中國鼻烟壺精品」拍品之一，清乾隆銅胎畫珐琅蝴蝶花卉紋鼻烟壺「乾隆年制」藍料款，估價70,000美元起。圖／邦瀚斯提供
9月20日「費立哲神父珍藏中國書畫 III」推出黃賓虹1952年作品「抽象山水」，估價50,000美元起。圖／邦瀚斯提供
9月20日「費立哲神父珍藏中國書畫 III」推出黃賓虹1952年作品「抽象山水」，估價50,000美元起。圖／邦瀚斯提供
9月17日起至24日止舉辦的「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術網拍，呈獻一只越南14/15世紀綠釉刻花碗，估價4,000美元起。圖／邦瀚斯提供
9月17日起至24日止舉辦的「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術網拍，呈獻一只越南14/15世紀綠釉刻花碗，估價4,000美元起。圖／邦瀚斯提供

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