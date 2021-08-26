9月紐約亞洲藝術周 銅鎏金釋迦牟尼立像領銜邦瀚斯

九月紐約亞洲藝術周即將開始，邦瀚斯（Bonhams）共將於9月17日起共7場拍賣會，今宣布焦點拍品，包括一尊西藏11、12世紀的銅鎏金釋迦牟尼立像、北美首屈一指之費立哲神父珍藏近現代中國書畫、以及拍賣市場歷來最大型之日本折物（Surimono）收藏等。

第一個舉槌的現場拍賣為9月20日的「費立哲神父珍藏中國書畫 III」，是邦瀚斯第三度呈獻北美最重要近現代中國書畫私人巨藏，費立哲神父（Reverend Richard Fabian）是舊金山美國聖公會尼薩聖格哥烈堂（St. Gregory Nyssen Episcopal Church）之創辦人兼教區長，珍藏見證200年間中國近現代書畫演變。此次上拍之珍品，大多曾於2000至2001年舊金山亞洲藝術博物館（The Asian Art Museum of San Francisco）及2007年檀香山藝術學院（The Honolulu Academy of Art）專題展出過，焦點包括趙之謙「意林」節選、黃賓虹1952年作品「抽象山水」、蘇仁山1845年「長江夕照」。

「中國瓷器、書畫及工藝精品」拍賣搜羅多套著名私人珍藏之精品250餘件，領銜焦點為出自羅伯特楊門家族珍藏之清乾隆爐鈞釉雙耳壺。而名家珍藏的中國鼻烟壺精品則分2場上拍，包括「Manfred Arnold 珍藏中國鼻烟壺精品」、以及「Emily Byrne Curtis 珍藏中國鼻烟壺精品」，分別有130餘件與90餘件鼻烟壺上拍。9月22日登場的月「日韓藝術」拍賣帶來逾350件精品，呈獻拍賣市場歷來最大型之日本折物（Surimono）收藏—— Crawford 珍藏。「折物」乃木版畫浮世繪的一種，此次Crawford珍藏之佳品，出自包括葛飾北斎、魚屋北溪、八島岳亭等各路名家。