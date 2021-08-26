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把豪華餐酒帶回家！馬爹利特製雙人套餐 限時限量開搶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
馬爹利首場「飛凡饗宴À LA MAISON」即將於9月7日至9月22日開啟序幕。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
馬爹利首場「飛凡饗宴À LA MAISON」即將於9月7日至9月22日開啟序幕。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

源於十八世紀，法國歷史最悠久的干邑世家馬爹利（MARTELL）首場「飛凡饗宴À LA MAISON」，即將於9月7日至9月22日限期展開，讓創新佳餚直送到府，期望每個人在家也能品味一場深刻難忘的豪華餐酒。

「飛凡饗宴À LA MAISON」品酩禮盒包括「樓上見餐酒館」特製雙人套餐、馬爹利 （藍淬燕、名仕）酒款50ml 、馬爹利品酩杯二支，限量100組，售完為止。

「À LA MAISON」在法文中意味著「在家也能愜意享受」，設計為雙人共享的「飛凡饗宴À LA MAISON」，採用獨特的禮盒設計；馬爹利與「樓上見」主廚蔡慈偉（Robert）攜手，巧妙融合馬爹利干邑深層的甘美風味於中菜料理，將一道道熟悉的經典佳餚，變化為意想不到的全新樣貌。

樓上見主廚蔡慈偉（Robert）。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
樓上見主廚蔡慈偉（Robert）。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡慈偉表示：「我們不停思考如何保存完整的迷人風味，因此發想許多創新的冷菜，搭配馬爹利酒款，帶出優雅清爽的中菜體驗。」

「馬爹利慢煮牛小排」融入馬爹利干邑醇熟風味，相互結合提升濃郁的肉味、圓潤的鮮度，使層次豐富絕倫，並搭配口袋餅展現中菜西吃的獨特慢品氛圍；「馬爹利醉鮮蝦」以頂級干邑取代傳統的花雕酒，將飽滿鮮甜的海味加倍昇華，同時帶出「生命之水」甜熟花果香的迷人餘韻。

「飛凡饗宴À LA MAISON」熟食版。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「飛凡饗宴À LA MAISON」熟食版。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

面對炎炎夏日，主廚選擇以調酒的概念，製作「馬爹利鹽昆布西瓜冰棒」這道清爽的甜點作為轉折，濃縮土地的甘甜飽滿，混合帶有清爽甜味的薄荷，舒爽地為整套飛凡饗宴劃下句點，承襲累積多年的中式料理底蘊、西餐豐富的廚技與在地食材運用，層層堆疊舌尖上的起、承、轉、合，讓整段味覺旅程更加完整且耐人尋味。

「飛凡饗宴À LA MAISON」冷藏版。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「飛凡饗宴À LA MAISON」冷藏版。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

更多詳情請至活動網站 : https://reurl.cc/Q9Mg6q ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

甜點 套餐

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