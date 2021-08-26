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好「色」計！Ball Watch彩虹圈入門價 瞄準新鮮人市場

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Ball Engineer II Rainbow自動系列腕表，限量1,000只，面盤具能自體發光的氚氣微型氣燈，機芯也經瑞士天文台認證，63,800元。圖 / 波爾表提供
Ball Engineer II Rainbow自動系列腕表，限量1,000只，面盤具能自體發光的氚氣微型氣燈，機芯也經瑞士天文台認證，63,800元。圖 / 波爾表提供

多彩顏色總能帶來好心情，但多彩也可以藏而不顯，像是心情理智於外、熱情於內。波爾表（Ball Watch）近日一次推出多款宛如虹彩繽紛的入門機械表，透過自體發光燈管在低光源時帶來好心情，並以相對親民價位，成為踏入社會新鮮人的機械表的入門之選。

新款Engineer III Marvelight Chronometer腕表有著沈穩的黑色面盤搭配精鋼表殼，同時12個代表小時的時標再藏入可在夜間發光的氚氣微型氣燈，並以桃紅、橘、黃、淺藍、白、青色環繞面盤，宛如夜間的萬花筒，自動機芯並具有瑞士天文台認證與1,000高斯的抗磁力，訂價約68,800元；相同設計再有一只Engineer II Rainbow腕表則換上鈦金屬表殼與麂皮表帶，同樣具備天文台認證機芯、自體發光氚氣氣燈，展現更為粗獷的運動風男人味，訂價約63,800元。

美度（MIDO）近日則瞄準2021年PANTONE年度色，以先鋒系列傳承者計時碼表（Multifort Patrimony Chronograph）呼應了「伊比薩藍」、Rainflower花雨系列的女表對應「酒莊紅」，而海洋之星深潛600米腕表的「島嶼藍」，則揭示疫情時刻人們擁抱大自然的渴望。三款腕表約在54,800元至66,300元間不等，以不到

70,000元的入門價位，讓初入社會的新鮮人也能透過配件展現自我、精確掌握人生節奏。

MIDO Rainflower 花語系列女表，34,100元。圖 / MIDO提供
MIDO Rainflower 花語系列女表，34,100元。圖 / MIDO提供
BALL表的Engineer III Marvelight腕表，採用不同色彩的夜光顯示，是隱藏版的夜光萬花筒。圖 / 波爾表提供
BALL表的Engineer III Marvelight腕表，採用不同色彩的夜光顯示，是隱藏版的夜光萬花筒。圖 / 波爾表提供
MIDO Multifort Patrimony Chronograph先鋒系列傳承者計時碼表，66,300元。圖 / MIDO提供
MIDO Multifort Patrimony Chronograph先鋒系列傳承者計時碼表，66,300元。圖 / MIDO提供

腕表 新鮮人

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