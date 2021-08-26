東吳、朱銘跨界合作 推NFT藝術商品

「希望透過區塊鏈與藝術結合，深化跨領域研究合作！」東吳大學數位金融中心與朱銘美術館26日宣布跨界合作，將於27日推出2款NFT（非同質化代幣）藝術商品：太極系列與人間計畫。朱銘美術館館長賴素鈴希望透過NFT，讓民眾可以不出門，欣賞兩件作品不同時間，與光影交錯的變化。

NFT英文全名為Non-Fungible Token，翻譯成中文為「非同質化代幣」，屬於加密數位商品的一種，是近期日本非常流行的一種藝術品形式。 NFT種類十分多種，除了實體畫作、數位照片外，就連一般的圖像繪製、影音、動畫、遊戲的虛擬道具，甚至是連推特上的一段貼文，都可以列入其中。

「大家應該沒看過太極拱門被日出陽光照耀的樣子吧？」賴素鈴坦言，由於疫情期間美術館停業，因此他們希望尋找更多創作空間，剛好有這個機會與東吳數金中心合作，也因此有了很多靈感：由於一般民眾都是在白天觀展，很少有機會看藝術品在半夜，或是清晨的樣子，便可透過NFT紀錄。

東吳校長潘維大說，未來區塊鏈、5G、物聯網將會在生活各層面應用，因此這次藝術與金融、科技的跨界合作以後也將會是常態，不過目前來說是台灣首個推出NFT商品的博物館，他感謝數金中心研究室促成努力的幾位同學與老師，希望未來能有更多跨領域的互動。

此次NFT作品將推出兩項作品：《太極系列–太極拱門》與《人間系列–三軍》之海軍軍艦「廣達號」作品，將會在27日上午9點19分在NFT交換平台「Jcard這咖」上架，定價1999元，以紀念朱銘美術館1999年9月19日開館。

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