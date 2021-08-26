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全聯中秋烤肉季 日本8款récolte料理神器換購4折起

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
2Way Grill Amet雙面煎烤盤，10生鮮積分或1,000福利點+2,280元換購。圖／全聯福利中心提供
2Way Grill Amet雙面煎烤盤，10生鮮積分或1,000福利點+2,280元換購。圖／全聯福利中心提供

往年民眾都會團聚慶祝的中秋節即將到來，目前國內疫情雖然稍微舒緩，但想要在餐廳內放心大啖烤肉還是有點困難。今年全聯福利中心中秋烤肉月提倡「在家烤，安心吃」，自8月27日至9月23日，集結中秋烤肉相關商品祭出優惠，烤肉食材最低7.6折起、人氣名店醬料限量上市；8月27日至9月30日同步推出10款便利烤、少油煙的烤肉利器，滿足在家料理的民眾需求。而自8月27日至12月2日，更特別與日本時尚小家電品牌récolte合作推出點換購活動，推出8款主打小家庭、單身族使用的小家電，會員只需用500福利點、1,000福利點或集滿10生鮮積分，即可加價換購，最低下殺4折起，讓廚藝菜鳥也能輕鬆在家端出好料。

疫情期間民眾在家自煮風潮興盛，原本家中沒有太多料理工具的租屋族或是小家庭紛紛開始關注實用好收納的時尚小家電。全聯此次首度與日本récolte推出點換購活動，共推出3大系列8款商品，包含烤肉必備的「氣炸鍋」、「迷你煎烤盤」、「雙面煎烤盤」、「電子鍋」；早餐必備的「仿手沖花灑萃取咖啡機」、「經典快煮壺」以及品味紅酒可使用的「電動紅酒開瓶器」、「真空瓶塞」，只要使用500福利點、1,000福利點或10生鮮積分，即可以280～2,880元加價購。

其中首推「Air Oven氣炸鍋」，輕巧外型卻有2.8公升大容量，適合炸、燒烤、烘烤能變化多種食材，並隨附日本專業料理師監製28道精緻食譜，使用1,000福利點或10生鮮積分加價1,980元，相當市價4折即可換購。另外，「2Way Grill Amet 雙面煎烤盤」，也能滿足在家也想輕鬆烤的願望，1機2種烤法，可使用雙面熱壓，也可打開180度平煎，同時附有能壓上美味條紋的燒烤盤以及平煎盤，更添料理樂趣，用1,000福利點或10生鮮積分加價2,280元，也是中秋烤肉必換推薦。

另外，中秋檔期除了在全聯可以買到各種生鮮食材，便利烤、少油煙的鍋具、烤盤、卡式爐等改良烤肉利器也可順道入手，活動期間10款實用好物搭配福利點數加價399～4,580元可預購，等於最低5.1折起。包括馬卡龍色系的韓國Dr.Hows 2.0Kw卡式瓦斯爐、生活工場多功能麥飯石烤盤、TOFFY Classic無煙電燒烤盤、THOMSON自動排煙多功能燒烤器、美國Oster陶瓷電烤盤、日本IRIS 2口IH免安裝調理爐、MULTEE摩堤A4 PLUS IH智慧電磁爐、IRIS 馬卡龍陶瓷塗層IH不沾鍋具6件組、SodastreamJet氣泡水機等，還有近期團購超夯的MULTEE摩堤移動雙濾網抽油煙機Plus 4600，讓消費者在家中也能享有多元且有趣的料理體驗。

※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

Compact電子鍋，10生鮮積分或1,000福利點+1,880元換購。圖／全聯福利中心提供
Compact電子鍋，10生鮮積分或1,000福利點+1,880元換購。圖／全聯福利中心提供
Melt迷你煎烤盤，10生鮮積分或1,000福利點+1,080元換購。圖／全聯福利中心提供
Melt迷你煎烤盤，10生鮮積分或1,000福利點+1,080元換購。圖／全聯福利中心提供
Air Oven氣炸鍋，10生鮮積分或1,000福利點+1,980元換購。圖／全聯福利中心提供
Air Oven氣炸鍋，10生鮮積分或1,000福利點+1,980元換購。圖／全聯福利中心提供
TOFFY Classic無煙電燒烤盤，1,000福利點+4,580元可換購，約市價5.1折。圖／全聯福利中心提供
TOFFY Classic無煙電燒烤盤，1,000福利點+4,580元可換購，約市價5.1折。圖／全聯福利中心提供
韓國Dr.Hows 2.0Kw卡式瓦斯爐，500福利點+1,750元。圖／全聯福利中心提供
韓國Dr.Hows 2.0Kw卡式瓦斯爐，500福利點+1,750元。圖／全聯福利中心提供
MULTEE摩堤移動雙濾網抽油煙機（圖右），500福利點+1,880元可換購，約市價6.1折。圖／全聯福利中心提供
MULTEE摩堤移動雙濾網抽油煙機（圖右），500福利點+1,880元可換購，約市價6.1折。圖／全聯福利中心提供
日本récolte點換購活動除了經典紅色系小家電，白色控也不能錯過4款白色系生活品味用品。圖／全聯福利中心提供
日本récolte點換購活動除了經典紅色系小家電，白色控也不能錯過4款白色系生活品味用品。圖／全聯福利中心提供

烤肉 中秋節 生鮮

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