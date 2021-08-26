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蝦皮購物「9.9超級購物節」又來了！全站0元起免運

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「9.9超級購物節」邀請黃子佼擔任活動大使。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」邀請黃子佼擔任活動大使。圖／蝦皮購物提供

下半年電商購物季即將開跑，根據資策會網購消費者調查顯示，超過7成消費者曾參與電商購物節，除了大眾熟知的雙11、雙12之外，「9.9購物節」也擠進消費者參與度最高的前3名；今年因疫情加速全台數位化的腳步，零接觸消費模式逐漸成為日常，蝦皮購物今年上半年平均客單價再提升，熟齡消費者較去年同期買氣大增50%，顯示全民網購已成新潮流。蝦皮購物即日起正式開跑「9.9超級購物節」，祭出全站0元起免運、商城85折、超便宜1元起等超強優惠，並邀請黃子佼擔任活動大使。

蝦皮購物「9.9超級購物節」送出最受歡迎的0元起免運、商城85折優惠神券，更祭出嚴選夯品超便宜限時下殺，倍潔雅蝦皮聯名衛生紙56包流血價719元、摩斯漢堡蒟蒻2箱5折價600元，再豪氣加碼Apple iPhone超薄清水套、9D鋼化手機玻璃膜、韓國BOTO紅石榴美妍飲單包、珪藻土吸水杯墊等精選商品限時下殺9元。

此外，三星日前宣布在台推出新一代摺疊旗艦機Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G，蝦皮商城Samsung三星官方授權旗艦店即日起至9月5日開放預購，Samsung Galaxy Z Fold3 5G預購價56,888元起、Galaxy Z Flip3 5G預購價30,888元起，蝦皮商城並祭出獨家回饋，指定銀行刷卡、街口支付回饋7%全站折價券，再加領券結帳享3%蝦幣回饋及蝦皮商城指定旗艦店2,000元兌換券。8月28日前在蝦皮商城搶先預購Samsung Z Flip3 5G還送總價值超過2,000元的限量小橘盒贈品。

蝦皮購物「9.9超級購物節」即日起至9月9日活動期間天天祭出9元強品，凌晨0點、中午12點、下午6點限時限量開搶，包括8月27日凌晨0點「威叔叔除濕防潮袋」特價9元、下午6點「Cat Chup無穀貓肉泥」特價9元；8月28日凌晨0點「翔仔居家 抗菌型保潔枕墊」特價9元、中午12點「iPhone 9D鋼化玻璃膜」特價9元、下午6點「寵物冰絲涼感墊」特價9元；8月29日中午12點「自創系列珪藻土吸水杯墊」特價9元等。9月1日、9月9日加碼再推下殺1元的超強優惠。

蝦皮購物「9.9超級購物節」邀請黃子佼擔任活動大使，祭出9元強品整點限時限量瘋搶。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」邀請黃子佼擔任活動大使，祭出9元強品整點限時限量瘋搶。圖／蝦皮購物提供
蝦皮商城Samsung三星官方授權旗艦店Samsung Galaxy Z Flip3 5G預購價30,888元起，即日起至9月5日開放預購。圖／蝦皮購物提供
蝦皮商城Samsung三星官方授權旗艦店Samsung Galaxy Z Flip3 5G預購價30,888元起，即日起至9月5日開放預購。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」推出倍潔雅 X 蝦皮聯名抽取式衛生紙（56包），8月29日凌晨0點限時瘋搶優惠價719元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」推出倍潔雅 X 蝦皮聯名抽取式衛生紙（56包），8月29日凌晨0點限時瘋搶優惠價719元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮商城Samsung三星官方授權旗艦店Samsung Galaxy Z Fold3 5G預購價56,888元起，即日起至9月5日開放預購。圖／蝦皮購物提供
蝦皮商城Samsung三星官方授權旗艦店Samsung Galaxy Z Fold3 5G預購價56,888元起，即日起至9月5日開放預購。圖／蝦皮購物提供

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