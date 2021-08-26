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松阪和牛嫩肩、伊比利豬送到家！「橘色」推中秋烤肉組

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
中秋和牛海陸饗，每套6,800元。圖／橘色提供
中秋和牛海陸饗，每套6,800元。圖／橘色提供

繼去年春節首度推出年菜宅配組合後，橘色涮涮屋今年呼應即將到來的中秋節，首度推出奢華烤肉組，吃得到日本松阪和牛、美國Prime牛小排等肉品與多種海鮮，並提供宅配到府服務，讓民眾在家輕鬆享受烤肉樂趣。

橘色今年推出2款烤肉組合，各均有13種品項，適合4～6人家庭共享。「中秋和牛海陸饗」提供了油花分佈細緻均勻的日本松阪和牛嫩肩，還有美國頂級Prime小牛排、梨漬松阪豬、日式手羽明太子等肉品，另有日本花枝片、日本干貝、去殼海草蝦、午魚一夜乾等海鮮，以及奶油日本玉米、起司栗子南瓜等蔬菜單品及養生菊花茶，每套6,800元。

除此之外，針對不吃牛的消費者，也提供「中秋雙豬海陸饗」的選擇，選用帶有堅果香氣的西班牙Bellota伊比利梅花豬、彩椒雞腿肉串、水梨漬松阪豬等肉品，並同樣搭配精選海鮮與食材，每套4,800元。兩款烤肉組均提供有獨家的照燒醬，以及由牛油與多種香料製成的牛辣醬。民眾也可依照喜好加購野菇白酒醬焗龍蝦、上湯煨鮑魚等食材。

橘色燒肉組自即日起至9月10日期間開放預購，價格均包含宅配費用，北北基可指定9月15日至9月21日到貨；其他地區則可於9月15日至9月17日抵達。

中秋雙豬海陸饗，每套4,800元。圖／橘色提供
中秋雙豬海陸饗，每套4,800元。圖／橘色提供

烤肉 中秋節

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