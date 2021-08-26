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「永遠的40號」王建民再度加持CITIZEN 最愛極速對時GPS光動能新表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
「永遠的40號」王建民擔任CITIZEN代言人，並在活動時詮釋CC4016-75E表款。記者李政龍／攝影
「永遠的40號」王建民擔任CITIZEN代言人，並在活動時詮釋CC4016-75E表款。記者李政龍／攝影

「永遠的40號」王建民擔任CITIZEN代言人，並在活動時詮釋CC4016-75E表款。記者李政龍／攝影
「永遠的40號」王建民擔任CITIZEN代言人，並在活動時詮釋CC4016-75E表款。記者李政龍／攝影

中信兄弟二軍投手教練王建民二度成為日系鐘表品牌CITIZEN代言人，在活動記者會上身穿西裝造型，率先搭配了與新創公司iSpace合作的HAKUTO-R聯名款腕表。除了帥氣逼人之外，王建民還呼應CITIZEN的信念「敢超越」，未來希望可以開棒球學校，幫助更多人喜歡跟提升能力。

在去年7月，「永遠的40號」王建民從品牌好友升格成CITIZEN代言人，的確提升了其光動能表款知名度，並把專業感傳遞給消費者。因此讓CITIZEN在今年繼續與王建民合作，也成為品牌首位二度擔任代言人的運動好手。從現役投手退下後，王建民並沒有忘記對棒球熱情，而是轉變身份，成為中信兄弟教練群之一即使，不能如願回到投手身份，但王建民仍說：「敢超越就是從失敗中學習讓自己更好，提升自己的能力」。所以，他希望把自己於美國學到的經驗，來傳授給後進，更表示正在規劃「棒球訓練學校」的可能，藉以回饋給需要的人。

再度成為CITIZEN代言人的王建民更配合品牌精神，拍攝全新形象廣告，與上次風格截然不同。從球場改成在城市間穿梭，不變的是王建民對於專業度的表現。如同他於活動時配戴的CC4016-75E表款，表徑大且輕，還搭配了MRK處理的雙色表鍊，讓王建民愛不釋手，直說「優雅又有格調，可以搭配不同造型」，而且最愛的就是極速對時功能。

「永遠的40號」王建民擔任CITIZEN代言人，並在活動時詮釋CC4016-75E表款。記者李政龍／攝影
「永遠的40號」王建民擔任CITIZEN代言人，並在活動時詮釋CC4016-75E表款。記者李政龍／攝影

王建民所詮釋的CC4016-75E腕表，屬於月球探測計畫HAKUTO-R聯名款，採用品牌超級鈦製成表殼、表鍊，因此整體輕盈又更親膚。最特別的是採用MRK硬化電鍍技術，讓表殼和部分表鍊都裝飾了古銅金與黑色相輝映。CITIZEN還於6點鐘表盤上，點綴了白蝶貝，就以呈現月球運轉微光面與陰影交會的過渡期色彩。還將計畫的Logo與登月車模擬圖印刷在背底蓋，讓表款更添收藏價值。

CITIZEN CC4016-75E表款，鈦金屬表殼、表鍊，部分鍍古銅金，HAKUTO-R聯名款，約76,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN CC4016-75E表款，鈦金屬表殼、表鍊，部分鍍古銅金，HAKUTO-R聯名款，約76,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN AT8185-71E表款，鈦金屬表殼、表鍊，HAKUTO-R聯名款，約49,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN AT8185-71E表款，鈦金屬表殼、表鍊，HAKUTO-R聯名款，約49,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN AT8206-81L表款，精鋼表殼、表鍊，部分鍍玫瑰金，亞洲限定款，約29,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN AT8206-81L表款，精鋼表殼、表鍊，部分鍍玫瑰金，亞洲限定款，約29,800元。圖／CITIZEN提供

品牌 腕表 中信 王建民

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