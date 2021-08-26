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日本收入最高女星綾瀨遙演繹「必備神褲」飛躍長腿超美

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
UNIQLO 推出秋冬新品，大使綾瀨遙詮釋的+2公分女裝特級彈性Skinny高腰牛仔褲為亮點商品。圖／UNIQLO提供
UNIQLO 推出秋冬新品，大使綾瀨遙詮釋的+2公分女裝特級彈性Skinny高腰牛仔褲為亮點商品。圖／UNIQLO提供

UNIQLO發表秋冬新品，以台灣市場的特質推出新機能、新永續、新設計單品，強調穿著的舒適感，也主打兩款全新褲裝，其中+2CM高腰拉長腿部線條、輕盈快乾牛仔褲，在日本收入最高女星、同時也是品牌大使綾瀨遙的示範下，顯得相當活潑搶眼，而品牌也預告聯名UT系列將在9月重磅發表，是首度合作的潮流藝術家，令人相當期待。

在2021秋冬，延續疫後生活的需求，UNIQLO以4大主題探索「鄰里生活圈」，並以此延伸出舒適愜意、簡約時尚的穿搭風格，包括自由穿搭（Freedom in Motion）、嚮往戶外（Need for Nature）、城市生活（Curated City Living）、休憩充電（Rest and Recharge），並分別以嫘縈短版上衣和輕羽絨輕薄型背心、HEATTECH與多口袋的工作襯衫系列、3D針織系列與配件、緞面垂墜風直筒長褲和寢具等四大類型，來豐富日常的穿搭。此外，本季的襯衫包括裝棉質斜紋條紋立領長版襯衫、輕型法蘭絨格紋襯衫，都是可以鎖定的必敗款。

秋冬的亮點褲裝商品，則是+2CM高腰牛仔褲、City Boy工裝褲，品牌代言人綾瀨遙展現「必備神褲」+2CM高腰牛仔褲的修身視覺，此外，修飾臀型的女裝錐形高腰牛仔褲，也展現俐落剪裁。男生的City Boy工裝褲相當帥氣，尼龍工作長褲、工裝風九分褲搭配速乾機能和實用多口袋設計，是潮流的帥氣穿搭。此外，《LifeWear magazine》將於8/27開放免費取閱，內容包括與Jonathan Anderson對談、倫敦巴比肯社區的鄰里生活、綾瀨遙以時間的堆疊為題分享平日穿搭等。

《LifeWear magazine》第五期有Jonathan Anderson逛了倫敦蘇活區的畫面與對談。圖／UNIQLO提供
《LifeWear magazine》第五期有Jonathan Anderson逛了倫敦蘇活區的畫面與對談。圖／UNIQLO提供
女裝錐形高腰牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供
女裝錐形高腰牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供
女裝緞面垂墜風直筒長褲，390元。圖／UNIQLO提供
女裝緞面垂墜風直筒長褲，390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO 2021秋冬以溫暖的「鄰里生活圈」為主題推出新品。圖／UNIQLO提供
UNIQLO 2021秋冬以溫暖的「鄰里生活圈」為主題推出新品。圖／UNIQLO提供
秋冬季全新的AIRism可吸收防漏生理褲，590元。圖／UNIQLO提供
秋冬季全新的AIRism可吸收防漏生理褲，590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO 2021秋冬以溫暖的「鄰里生活圈」為主題推出新品。圖／UNIQLO提供
UNIQLO 2021秋冬以溫暖的「鄰里生活圈」為主題推出新品。圖／UNIQLO提供
UNIQLO LifeWear品牌大使綾瀨遙身穿+2公分女裝特級彈性Skinny高腰牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO LifeWear品牌大使綾瀨遙身穿+2公分女裝特級彈性Skinny高腰牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供
工裝風九分褲，990元。圖／UNIQLO提供
工裝風九分褲，990元。圖／UNIQLO提供
特級極輕羽絨3D剪裁連帽外套，2,490元。圖／UNIQLO提供
特級極輕羽絨3D剪裁連帽外套，2,490元。圖／UNIQLO提供
《LifeWear magazine》第五期將於8月27日起在各實體門市免費索取。圖／UNIQLO提供
《LifeWear magazine》第五期將於8月27日起在各實體門市免費索取。圖／UNIQLO提供
《LifeWear magazine》第五期內容包括「綾瀨遙：時間的堆疊」分享日常穿搭。圖／UNIQLO提供
《LifeWear magazine》第五期內容包括「綾瀨遙：時間的堆疊」分享日常穿搭。圖／UNIQLO提供

品牌 UNIQLO 綾瀨遙

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