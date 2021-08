日本收入最高女星綾瀨遙演繹「必備神褲」飛躍長腿超美

UNIQLO發表秋冬新品,以台灣市場的特質推出新機能、新永續、新設計單品,強調穿著的舒適感,也主打兩款全新褲裝,其中+2CM高腰拉長腿部線條、輕盈快乾牛仔褲,在日本收入最高女星、同時也是品牌大使綾瀨遙的示範下,顯得相當活潑搶眼,而品牌也預告聯名UT系列將在9月重磅發表,是首度合作的潮流藝術家,令人相當期待。

在2021秋冬,延續疫後生活的需求,UNIQLO以4大主題探索「鄰里生活圈」,並以此延伸出舒適愜意、簡約時尚的穿搭風格,包括自由穿搭(Freedom in Motion)、嚮往戶外(Need for Nature)、城市生活(Curated City Living)、休憩充電(Rest and Recharge),並分別以嫘縈短版上衣和輕羽絨輕薄型背心、HEATTECH與多口袋的工作襯衫系列、3D針織系列與配件、緞面垂墜風直筒長褲和寢具等四大類型,來豐富日常的穿搭。此外,本季的襯衫包括裝棉質斜紋條紋立領長版襯衫、輕型法蘭絨格紋襯衫,都是可以鎖定的必敗款。