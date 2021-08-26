日本收入最高女星綾瀨遙演繹「必備神褲」飛躍長腿超美

UNIQLO發表秋冬新品，以台灣市場的特質推出新機能、新永續、新設計單品，強調穿著的舒適感，也主打兩款全新褲裝，其中+2CM高腰拉長腿部線條、輕盈快乾牛仔褲，在日本收入最高女星、同時也是品牌大使綾瀨遙的示範下，顯得相當活潑搶眼，而品牌也預告聯名UT系列將在9月重磅發表，是首度合作的潮流藝術家，令人相當期待。

在2021秋冬，延續疫後生活的需求，UNIQLO以4大主題探索「鄰里生活圈」，並以此延伸出舒適愜意、簡約時尚的穿搭風格，包括自由穿搭（Freedom in Motion）、嚮往戶外（Need for Nature）、城市生活（Curated City Living）、休憩充電（Rest and Recharge），並分別以嫘縈短版上衣和輕羽絨輕薄型背心、HEATTECH與多口袋的工作襯衫系列、3D針織系列與配件、緞面垂墜風直筒長褲和寢具等四大類型，來豐富日常的穿搭。此外，本季的襯衫包括裝棉質斜紋條紋立領長版襯衫、輕型法蘭絨格紋襯衫，都是可以鎖定的必敗款。