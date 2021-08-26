絕美仙境！DE BEERS與國家地理攜手保護Okavango

非洲大地上最豐盛美麗的奇景之一，是位於非洲南部的奧卡萬戈三角洲（Okavango Delta），它是非洲最重要的生態系統，及生物最豐富多樣的地區之一。它是世上現存數量最多的大象之棲息地，同時亦匯集獅子、獵豹、非洲野犬和數百種鳥類。這個美到極致的重要生態重鎮，主要水源來自橫跨安哥拉南部、納米比亞東部和波札那北部的奧卡萬戈盆地（Okavango Basin）：安哥拉高原的源頭湖泊降雨匯合後流入三角洲，雖然三角洲本身屬於受保護地區，但為其提供水源的奧卡萬戈盆地卻尚未受到保護。氣候變化、森林砍伐和上游商業性農業使這條水命脈面臨嚴重威脅。

國家地理自2015年以來，一直透過奧卡萬戈野外計畫（National Geographic Okavango Wilderness Project）致力對整個盆地永久、永續的保育。而與與波札那合作超過半世紀的鑽石品牌DE BEERS，推動當地教育、醫療、生計和野生動植物保護。如今，雙方宣布將攜手保護奧卡萬戈三角洲的上游，展開為期五年名為Okavango Eternal的計劃，共同面對非洲最嚴峻的自然保育挑戰之一。