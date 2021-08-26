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絕美仙境！DE BEERS與國家地理攜手保護Okavango

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
DE BEERS宣布與國家地理攜手保護非洲最重要的獨特生態地區奧卡萬戈，展開名為Okavango Eternal的計劃。DE BEERS提供
DE BEERS宣布與國家地理攜手保護非洲最重要的獨特生態地區奧卡萬戈，展開名為Okavango Eternal的計劃。DE BEERS提供

非洲大地上最豐盛美麗的奇景之一，是位於非洲南部的奧卡萬戈三角洲（Okavango Delta），它是非洲最重要的生態系統，及生物最豐富多樣的地區之一。它是世上現存數量最多的大象之棲息地，同時亦匯集獅子、獵豹、非洲野犬和數百種鳥類。這個美到極致的重要生態重鎮，主要水源來自橫跨安哥拉南部、納米比亞東部和波札那北部的奧卡萬戈盆地（Okavango Basin）：安哥拉高原的源頭湖泊降雨匯合後流入三角洲，雖然三角洲本身屬於受保護地區，但為其提供水源的奧卡萬戈盆地卻尚未受到保護。氣候變化、森林砍伐和上游商業性農業使這條水命脈面臨嚴重威脅。

國家地理自2015年以來，一直透過奧卡萬戈野外計畫（National Geographic Okavango Wilderness Project）致力對整個盆地永久、永續的保育。而與與波札那合作超過半世紀的鑽石品牌DE BEERS，推動當地教育、醫療、生計和野生動植物保護。如今，雙方宣布將攜手保護奧卡萬戈三角洲的上游，展開為期五年名為Okavango Eternal的計劃，共同面對非洲最嚴峻的自然保育挑戰之一。

這項為期五年的承諾除了有助於保護非洲的瀕危物種，也保障當地社區超過100萬人的水源和糧食安全，並為一萬人創造工作機會，同時也將致力於推廣教育。「數十年來，DE BEERS一直與波札那和納米比亞維持著各佔50%股份的合作關係：當地人民都是DE BEERS的重要股東，」集團行政總裁Bruce Cleaver表示，這也是為何DE BEERS致力於回饋當地社區、讓開採出的每顆鑽石皆能為其來源地與當地人民帶來長久正面的影響。

DE BEERS宣布與國家地理攜手保護非洲最重要的獨特生態地區奧卡萬戈，展開名為Okavango Eternal的計劃。DE BEERS提供
DE BEERS宣布與國家地理攜手保護非洲最重要的獨特生態地區奧卡萬戈，展開名為Okavango Eternal的計劃。DE BEERS提供
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非洲 鑽石 食安

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