台灣三星推「星機免費試用計畫」 體驗旗艦生態圈產品

三星最新旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G今天正式在台開放預購登記，因這次兩款新機耐用度與功能再躍進，加上定價策略有誠意，吸引大批星粉搶先體驗，台灣三星也趁勢宣布推出「星機免費試用」及「Samsung Care+線上擴大服務」兩項計畫，其中透過「星機免費試用計畫」，於特定門市申請成功的消費者不僅能於Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G上市前搶先試用，還可同時體驗智慧手表Samsung Galaxy Watch4 Classic及真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds2的完整生態圈。此外，於Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G預購期間參與「星機免費試用計畫」且完成預購，可再享2,000元購機折扣及限量取機乘車優惠，消息一出立刻引起星粉關注，目前兩梯次名額都已達約9成。

「星機免費試用計畫」自8月28日至11月27日分梯次進行，即日起採網路預約報名，消費者只需至官網預約登記，確認報名成功後至指定門市完成文件簽署與繳交押金，便能帶回包括最新旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold3 5G或Z Flip3 5G、智慧手表Samsung Galaxy Watch4 Classic、真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds2的「玩星探索箱」，消費者可透過「玩星探索箱」內附的探索情境卡完整體驗三星生態圈產品的各項功能；體驗結束後，至門市完成「玩星探索箱」歸還，便有機會獲得體驗贈禮與購機優惠。於8月28日至9月5日預購期間參與試用且完成預購的消費者，除了可享Samsung Galaxy Z系列2,000元購機優惠，再送限量Uber專屬折扣碼，供消費者於取機前往門市時使用。預購期間共開放2梯次預約申請，每梯次開放120組名額，申請成功者可體驗5天。

Samsung Galaxy Z Flip3 5G的單機售價約3萬元出頭，加上中華電信、台灣大哥大推出月租1,399元、綁約48個月即可以0元入手的資費方案，降低摺疊手機的門檻。三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，台灣三星內部預估Samsung Galaxy Z Fold3 5G與Galaxy Z Flip3 5G預購比例約為2：8，昨天公布售價後，因Samsung Galaxy Z Fold3 5G較前一代售價也有感下滑、，預計台灣首月銷售比例可達4：6，至年底前預估兩款手機的銷售占比約為3：7。

除了藉由「星機免費試用計畫」強化消費者認同感之外，台灣三星行動裝置保險「Samsung Care+」服務優化也再升級，即日起開放自購買日起14天內可於三星Samsung Care+網路投保專區或掃描手機盒內Samsung Care+ QR Code，申辦服務更方便。

三星行動裝置保險Samsung Care+提供消費者全方位守護，於全台購買Samsung Galaxy指定智慧手機或平板，即可於三星智慧館或線上加購Samsung Care+服務，依據不同方案皆可獲得如竊盜險、意外損害、延長保固，每年理賠最高3次等產品保障，以及獨家專屬服務於繳滿18個月保費後無條件免費更換電池一次等貼心服務。 台灣三星「星機免費試用計畫」即日起採網路預約報名，報名成功後至指定門市完成文件簽署與繳交押金，便能帶回包括最新旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold3 5G或Z Flip3 5G、智慧手表Samsung Galaxy Watch4 Classic、真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds2的「玩星探索箱」。記者陳立儀／攝影 台灣三星「星機免費試用計畫」開跑，可一次體驗旗艦生態圈產品。圖／三星提供 台灣三星「星機免費試用計畫」開跑，可一次體驗旗艦生態圈產品。圖／三星提供 台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙宣布「星機免費試用計畫」開跑，可一次體驗旗艦生態圈產品。圖／三星提供 台灣三星「星機免費試用計畫」即日起採網路預約報名，報名成功後至指定門市完成文件簽署與繳交押金，便能帶回包括最新旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold3 5G或Z Flip3 5G、智慧手表Samsung Galaxy Watch4 Classic、真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds2的「玩星探索箱」。圖／三星提供

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