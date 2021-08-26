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Mister Donut甜甜圈買4送2！咖波筆記本、資料夾免費送
Mister Donut在今年夏天攜手插畫IP「貓貓蟲咖波」，限時推出一系列聯名造型甜甜圈與甜點。隨著活動即將邁入尾聲，自8月27日起，Mister Donut也特別推出「買4送2」的活動，讓粉絲可以輕鬆品嚐貓貓蟲咖波聯名甜點。
被粉絲們稱為「教主」的「貓貓蟲咖波」，喜歡吃肉、討厭吃菜，是個像貓又像蟲的小萌物，可愛的模樣也吸引了百萬粉絲追蹤。此次聯名推出的甜甜圈，共計有「咖波甜甜圈」、「奶泡貓甜甜圈」、「小雞波堤」等3款造型，售價自55～75元，也都適用本次的優惠活動。
8月27日至9月2日期間，凡任選6個甜甜圈／點心，其中包含2款指定商品（咖波甜甜圈、奶泡貓甜甜圈、小雞波堤、蜜糖巧克力波堤、雙層巧克力波堤、草莓巧克力波堤、餅乾可可波堤堤、天使青森蘋果派、乳酪德腸派、燻雞起司派），即可享2個免費優惠。除此之外，迷你甜甜圈歡樂派對也換上了貓貓蟲咖波的限定包裝，單盒60元，門市2盒優惠價100元，即日起再加贈咖波A4資料夾。在7-ELEVEN店中店購買3個甜甜圈，就可以獲得「咖波A5筆記本」1本。
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