快訊

禁止女性夜間工作「違憲」後 勞資協商的下一步？

元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Mister Donut甜甜圈買4送2！咖波筆記本、資料夾免費送

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
咖波甜甜圈，每個75元。圖／Mister Donut提供
咖波甜甜圈，每個75元。圖／Mister Donut提供

Mister Donut在今年夏天攜手插畫IP「貓貓蟲咖波」，限時推出一系列聯名造型甜甜圈與甜點。隨著活動即將邁入尾聲，自8月27日起，Mister Donut也特別推出「買4送2」的活動，讓粉絲可以輕鬆品嚐貓貓蟲咖波聯名甜點。

被粉絲們稱為「教主」的「貓貓蟲咖波」，喜歡吃肉、討厭吃菜，是個像貓又像蟲的小萌物，可愛的模樣也吸引了百萬粉絲追蹤。此次聯名推出的甜甜圈，共計有「咖波甜甜圈」、「奶泡貓甜甜圈」、「小雞波堤」等3款造型，售價自55～75元，也都適用本次的優惠活動。

8月27日至9月2日期間，凡任選6個甜甜圈／點心，其中包含2款指定商品（咖波甜甜圈、奶泡貓甜甜圈、小雞波堤、蜜糖巧克力波堤、雙層巧克力波堤、草莓巧克力波堤、餅乾可可波堤堤、天使青森蘋果派、乳酪德腸派、燻雞起司派），即可享2個免費優惠。除此之外，迷你甜甜圈歡樂派對也換上了貓貓蟲咖波的限定包裝，單盒60元，門市2盒優惠價100元，即日起再加贈咖波A4資料夾。在7-ELEVEN店中店購買3個甜甜圈，就可以獲得「咖波A5筆記本」1本。

7-ELEVEN店中店購買3個甜甜圈，就可以獲得「咖波A5筆記本」1本。圖／Mister Donut提供
7-ELEVEN店中店購買3個甜甜圈，就可以獲得「咖波A5筆記本」1本。圖／Mister Donut提供
小雞波堤，每個55元。圖／Mister Donut提供
小雞波堤，每個55元。圖／Mister Donut提供
奶泡貓甜甜圈，每個75元。圖／Mister Donut提供
奶泡貓甜甜圈，每個75元。圖／Mister Donut提供

巧克力 甜點

延伸閱讀

嘉義／奮起湖最激推！「阿良甜甜圈」現點現烤、熱騰騰口感酥鬆紮實

5米高甜甜圈巨塔！新光三越「甜甜圈花園」藝術展甜度滿載

姓名有+0免費吃甜甜圈！七夕情人節浪漫秘笈 汐止遠雄廣場邀請侶放閃拿好康

落實甜甜圈經濟學 抵禦大旱及水患

相關新聞

全聯中秋烤肉季 日本8款récolte料理神器換購4折起

往年民眾都會團聚慶祝的中秋節即將到來，目前國內疫情雖然稍微舒緩，但想要在餐廳內放心大啖烤肉還是有點困難。今年全聯福利中心...

松阪和牛嫩肩、伊比利豬送到家！「橘色」推中秋烤肉組

繼去年春節首度推出年菜宅配組合後，橘色涮涮屋今年呼應即將到來的中秋節，首度推出奢華烤肉組，吃得到日本松阪和牛、美國Pri...

蝦皮購物「9.9超級購物節」又來了！全站0元起免運

下半年電商購物季即將開跑，根據資策會網購消費者調查顯示，超過7成消費者曾參與電商購物節，除了大眾熟知的雙11、雙12之外...

「永遠的40號」王建民再度加持CITIZEN 最愛極速對時GPS光動能新表

中信兄弟二軍投手教練王建民二度成為日系鐘表品牌CITIZEN代言人，在活動記者會上身穿西裝造型，率先搭配了與新創公司iS...

日本收入最高女星綾瀨遙演繹「必備神褲」飛躍長腿超美

UNIQLO發表秋冬新品，以台灣市場的特質推出新機能、新永續、新設計單品，強調穿著的舒適感，也主打兩款全新褲裝，其中+2...

7-11「阿里山咖啡季」登場！15家門市限定販售

咖啡族越來越龐大，除了日常習慣來杯咖啡提提神，「懂喝」的人也快速增加，7-ELEVEN於2018年創立全新咖啡品牌「!+...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。