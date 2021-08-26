Mister Donut甜甜圈買4送2！咖波筆記本、資料夾免費送

Mister Donut在今年夏天攜手插畫IP「貓貓蟲咖波」，限時推出一系列聯名造型甜甜圈與甜點。隨著活動即將邁入尾聲，自8月27日起，Mister Donut也特別推出「買4送2」的活動，讓粉絲可以輕鬆品嚐貓貓蟲咖波聯名甜點。

被粉絲們稱為「教主」的「貓貓蟲咖波」，喜歡吃肉、討厭吃菜，是個像貓又像蟲的小萌物，可愛的模樣也吸引了百萬粉絲追蹤。此次聯名推出的甜甜圈，共計有「咖波甜甜圈」、「奶泡貓甜甜圈」、「小雞波堤」等3款造型，售價自55～75元，也都適用本次的優惠活動。