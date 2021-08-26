沒搶到愛彼限量「黑豹」飛行陀飛輪？來佳士得香港網拍

還記得詹皇（LeBron James）、小威（Serena Williams）、凱文哈特（Kevin Hart）、鹿晗四月時一起熱鬧歡慶愛彼表（Audemars Piguet，簡稱AP）的皇家橡樹概念之「黑豹」飛行陀飛輪腕表上市嗎？這枚限量250枚的聯名表立刻被搶購一空，而且現場一枚獨一無二的18K白金版，旋即以520萬美元高價拍出，成為有史以來最昂貴的愛彼腕表。香港佳士得（Christie’s）自即日起至9月7日止開放競標的「Marvel(ous)名表網上拍賣：黑豹傳奇」線上鐘表專場，領銜的表款正是一枚AP的黑豹聯名飛行陀飛輪，估價約38萬美元起，是原訂價（約15萬瑞法）的兩倍以上。

此場線上拍賣共匯聚 221 件拍品，估價總額超過2,380萬港元。除了眾所矚目的黑豹聯名的皇家橡樹概念，同場也推出3枚來自20世紀傳奇鐘表設計大師Gérald Genta的設計。愛彼皇家橡樹系列型號 5402ST A Series具備大受歡迎的「熱帶棕色」表盤，獨一無二的色調變化，份外稀有，此品黑色表盤如今帶有金銅色的獨特色彩。A Series時只生產了2,000枚，這枚腕錶的編號為843/2000。估價40萬港元起。其他焦點為Gérald Genta最具代表性的跳字小時及逆跳分針三問報時腕表，配採用綠色扭索紋表盤及鉑金表殼，以及因停產而一表難求的百達翡麗不銹鋼Nautilus型號 5711/1A-001。