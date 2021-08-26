三星Z系列摺疊機Thom Browne限量版　預購5分鐘額滿

三星日前宣布推出與時尚品牌Thom Browne跨界合作的Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G Thom Browne Edition限量版，憑藉時尚吸睛的外型設計與摺疊手機的獨特創新，在時尚圈與手機界掀起一股風潮。自從宣布在台上市後，三星微風南山旗艦體驗館的賞機人潮絡繹不絕，今天（8月26日）中午12點起於三星微風南山旗艦體驗館、三星商城開放預購後，更以5分鐘暴風速度登記額滿，熱銷程度展現兩大頂尖品牌跨界合作的超強吸引力。

今天中午12點起Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G正式開放預購，三星微風南山旗艦體驗館湧入許多消費者現場感受兩款摺疊新機的魅力，而Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G Thom Browne Edition限量版展示區更是吸睛焦點。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，延續先前Samsung Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版的好成績，此次雙方三度合作，開放預購後旋風額滿的銷售表現，顯見台灣消費者對科技與時尚結合的熱愛。限量組合除了摺疊新機之外，更包含最新款Samsung Galaxy Watch4、Galaxy Buds2及系列配件，獨樹一格的產品設計及體驗正是Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G Thom Browne Edition限量版成功征服粉絲的原因。

參與Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G Thom Browne Edition限量版預購的消費者表示，最喜歡Thom Browne經典的紅、白、藍三色條紋飾邊不敗設計元素，加上此次摺疊新機的進階功能，像是IPX8防水等級以及耐用度大幅提升，在使用上更安心。Samsung Galaxy Z Fold3 5G首次搭載的螢幕下鏡頭技術與支援S Pen手寫功能，享受極致視覺體驗的同時也兼具高效生產力；如粉餅盒般精巧的Samsung Galaxy Z Flip3 5G，封面螢幕可視面積較上代提升4倍，無須展開手機即可進行基本便捷的操作，獨特的Flex模式更是時下潮男潮女展現風格自拍照的最佳利器。