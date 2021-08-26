PANDORA也可以叛逆個性風！KIWI李涵不耍甜美掛包包上

「很多人覺得Pandora 很甜美，但我倒覺得很多串飾很有個性，就像Dancing Queen這個串飾，活潑、澎湃又有態度，呼應我內心叛逆的一面！」在網路上擁有超高人氣的時尚潮模KIWI李函說。來自丹麥的Pandora全新秋季系列，推出多款創新串飾釦環，讓深具個人風格的串飾，不僅可以配戴在手腕上，還能延伸到耳環、包包或腰間，穿戴出耳目一新的玩味造型，讓Pandora愛好者能更隨心所欲地揮灑創意，而這如變色龍般多樣的穿搭概念，也與李函的時尚魅力不謀而合。

這次李函共演繹了包括同色系的牛仔及大地色共4種不同的穿搭造型，除了將串飾配戴在身上，也特別演繹了全新的釦環，「我很喜歡Pandora這款掛在褲頭上的釦環， 除了褲頭，也可以拿來掛包包上，依照心情自由搭配上面的串飾，跟其它首飾相互呼應，是一種很有巧思的設計。」各式串飾釦環簡單俐落的線條與925銀金屬材質相得益彰，本季Pandora也特地推出多款洋溢秋日柔和氛圍的獨特串飾，森林中的松果、染上紫色的葉片、點點嫣紅的橡樹葉、輕柔溫暖的羽毛等，簡單搭配幾顆重點串飾就能為造型增添優雅氣質。 Pandora 925銀璀璨釦頭雙圈手鍊，5,380元。圖／PANDORA提供 Pandora蛇鍊圖騰925銀雙圈耳環，2,880元。圖／PANDORA提供 Pandora希望之葉925銀琺瑯串飾，1,580元。圖／PANDORA提供 Pandora飛揚羽毛925銀雙層吊飾，2,480元。圖／PANDORA提供 KIWI李函演繹Pandora最新秋季系列。圖／PANDORA提供 KIWI李函演繹Pandora最新秋季系列。圖／PANDORA提供 KIWI李函演繹Pandora最新秋季系列。圖／PANDORA提供 Pandora閃耀雙葉鍍14k玫瑰金鋯石戒指，2,880元。圖／PANDORA提供 Pandora奇蹟羽毛鍍14k玫瑰金吊飾，2,080元。圖／PANDORA提供 Pandora姊妹同心925銀愛心吊飾組，2,080元。圖／PANDORA提供 Pandora閃耀橡樹葉鍍14k玫瑰金鋯石吊飾 ，2,480元。圖／PANDORA提供 Pandora Dancing Queen鏤空925銀串飾，1,580元。圖／PANDORA提供 KIWI李函演繹Pandora最新秋季系列。圖／PANDORA提供