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PANDORA也可以叛逆個性風！KIWI李涵不耍甜美掛包包上
「很多人覺得Pandora 很甜美，但我倒覺得很多串飾很有個性，就像Dancing Queen這個串飾，活潑、澎湃又有態度，呼應我內心叛逆的一面！」在網路上擁有超高人氣的時尚潮模KIWI李函說。來自丹麥的Pandora全新秋季系列，推出多款創新串飾釦環，讓深具個人風格的串飾，不僅可以配戴在手腕上，還能延伸到耳環、包包或腰間，穿戴出耳目一新的玩味造型，讓Pandora愛好者能更隨心所欲地揮灑創意，而這如變色龍般多樣的穿搭概念，也與李函的時尚魅力不謀而合。
這次李函共演繹了包括同色系的牛仔及大地色共4種不同的穿搭造型，除了將串飾配戴在身上，也特別演繹了全新的釦環，「我很喜歡Pandora這款掛在褲頭上的釦環， 除了褲頭，也可以拿來掛包包上，依照心情自由搭配上面的串飾，跟其它首飾相互呼應，是一種很有巧思的設計。」各式串飾釦環簡單俐落的線條與925銀金屬材質相得益彰，本季Pandora也特地推出多款洋溢秋日柔和氛圍的獨特串飾，森林中的松果、染上紫色的葉片、點點嫣紅的橡樹葉、輕柔溫暖的羽毛等，簡單搭配幾顆重點串飾就能為造型增添優雅氣質。
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