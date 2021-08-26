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PANDORA也可以叛逆個性風！KIWI李涵不耍甜美掛包包上

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
KIWI李函演繹Pandora最新秋季系列。圖／PANDORA提供
KIWI李函演繹Pandora最新秋季系列。圖／PANDORA提供

「很多人覺得Pandora 很甜美，但我倒覺得很多串飾很有個性，就像Dancing Queen這個串飾，活潑、澎湃又有態度，呼應我內心叛逆的一面！」在網路上擁有超高人氣的時尚潮模KIWI李函說。來自丹麥的Pandora全新秋季系列，推出多款創新串飾釦環，讓深具個人風格的串飾，不僅可以配戴在手腕上，還能延伸到耳環、包包或腰間，穿戴出耳目一新的玩味造型，讓Pandora愛好者能更隨心所欲地揮灑創意，而這如變色龍般多樣的穿搭概念，也與李函的時尚魅力不謀而合。

這次李函共演繹了包括同色系的牛仔及大地色共4種不同的穿搭造型，除了將串飾配戴在身上，也特別演繹了全新的釦環，「我很喜歡Pandora這款掛在褲頭上的釦環， 除了褲頭，也可以拿來掛包包上，依照心情自由搭配上面的串飾，跟其它首飾相互呼應，是一種很有巧思的設計。」各式串飾釦環簡單俐落的線條與925銀金屬材質相得益彰，本季Pandora也特地推出多款洋溢秋日柔和氛圍的獨特串飾，森林中的松果、染上紫色的葉片、點點嫣紅的橡樹葉、輕柔溫暖的羽毛等，簡單搭配幾顆重點串飾就能為造型增添優雅氣質。

Pandora 925銀璀璨釦頭雙圈手鍊，5,380元。圖／PANDORA提供
Pandora 925銀璀璨釦頭雙圈手鍊，5,380元。圖／PANDORA提供
Pandora蛇鍊圖騰925銀雙圈耳環，2,880元。圖／PANDORA提供
Pandora蛇鍊圖騰925銀雙圈耳環，2,880元。圖／PANDORA提供
Pandora希望之葉925銀琺瑯串飾，1,580元。圖／PANDORA提供
Pandora希望之葉925銀琺瑯串飾，1,580元。圖／PANDORA提供
Pandora飛揚羽毛925銀雙層吊飾，2,480元。圖／PANDORA提供
Pandora飛揚羽毛925銀雙層吊飾，2,480元。圖／PANDORA提供
KIWI李函演繹Pandora最新秋季系列。圖／PANDORA提供
KIWI李函演繹Pandora最新秋季系列。圖／PANDORA提供
KIWI李函演繹Pandora最新秋季系列。圖／PANDORA提供
KIWI李函演繹Pandora最新秋季系列。圖／PANDORA提供
KIWI李函演繹Pandora最新秋季系列。圖／PANDORA提供
KIWI李函演繹Pandora最新秋季系列。圖／PANDORA提供
Pandora閃耀雙葉鍍14k玫瑰金鋯石戒指，2,880元。圖／PANDORA提供
Pandora閃耀雙葉鍍14k玫瑰金鋯石戒指，2,880元。圖／PANDORA提供
Pandora奇蹟羽毛鍍14k玫瑰金吊飾，2,080元。圖／PANDORA提供
Pandora奇蹟羽毛鍍14k玫瑰金吊飾，2,080元。圖／PANDORA提供
Pandora姊妹同心925銀愛心吊飾組，2,080元。圖／PANDORA提供
Pandora姊妹同心925銀愛心吊飾組，2,080元。圖／PANDORA提供
Pandora閃耀橡樹葉鍍14k玫瑰金鋯石吊飾 ，2,480元。圖／PANDORA提供
Pandora閃耀橡樹葉鍍14k玫瑰金鋯石吊飾 ，2,480元。圖／PANDORA提供
Pandora Dancing Queen鏤空925銀串飾，1,580元。圖／PANDORA提供
Pandora Dancing Queen鏤空925銀串飾，1,580元。圖／PANDORA提供
KIWI李函演繹Pandora最新秋季系列。圖／PANDORA提供
KIWI李函演繹Pandora最新秋季系列。圖／PANDORA提供

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