母雞一生關籠 動社籲4大速食業禁用籠飼蛋

近年不少台灣企業制定「非籠飼雞蛋」採購政策以提升動物福利，台灣動物社會研究會今天前往麥當勞、肯德基、漢堡王及摩斯漢堡等四大速食連鎖店，認為速食業未跟上動物福利趨勢，至今仍採用「籠飼」雞蛋，要求提出轉型承諾，制定採購政策與期程，全面使用「非籠飼雞蛋」。

台灣動物社會研究會表示，台灣每年有超過4000萬隻母雞，一輩子都被關在狹小的籠子裡，被迫2至3隻擠在一起，終生沒有張開翅膀的空間，沒有安心產蛋的環境，更不用想洗沙浴為自己除蟲，母雞一輩子承受緊迫與痛苦，被當作沒有生命的產蛋機器。

台灣動物社會研究會說，面對各種人畜共通疾病威脅與食安風暴，全球都越來越理解「人與動物健康一體」與善待動物的重要性，許多大企業將「動物福利」列為履行「企業社會責任」的重要指標。目前已有2000多家國際企業提出承諾，願意全面改用尊重母雞自然天性的「非籠飼雞蛋」，淘汰將母雞關籠飼養、殘虐母雞身心健康的「籠蛋」。

近年台灣企業也陸續制定「非籠飼雞蛋」採購政策，帶動產業轉型。IKEA於今年底將全面販售非籠飼雞蛋；SUBWAY、家樂福、大潤發、Citysuper都承諾2025年全面轉型，不再使用和販售任何一顆籠飼雞蛋。此外，樂檸漢堡、MUJI Café、手信坊、宏亞食品、茶茶小王子等知名品牌，也都致力善待動物改用非籠飼雞蛋。

台灣動物社會研究會說，唯獨速食業者至今仍不願重視動物福利，台灣消費者光是信用卡消費就讓速食業每月進帳3億元，還不包含現金收入。但連鎖速食中，麥當勞、漢堡王、肯德基三家，都沒有跟上自身品牌的國際進度。摩斯漢堡曾經一度領先採用非籠飼雞蛋，但至今不進反退。四大速食業都落後國際趨勢，依然提供台灣消費者剝削動物的「籠飼」雞蛋，沒有任何轉型計畫。

台灣動物社會研究會說，上月28日向四大速食業者寄出邀請信函，但至今仍未收到回覆，今天親自前往四大速食業門市陳情拜訪，邀請四大速食業提出轉型承諾，採用非籠飼雞蛋。