夏日出門的隱形戰袍 這款防曬開架品牌聲量居冠！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「防曬品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的防曬品牌類別以及六大開架防曬品牌聲量。

隨著逐步解封、外出的機會變多，目前又正值太陽毒辣的夏季，民眾出門的防曬工作千萬要做好，以免曬黑又曬傷。然而防曬品牌琳瑯滿目，究竟要如何下手？本次觀測各類防曬品牌的網路聲量，一起來看看其他網友的夏日防曬心頭肉！

開架防曬CP值高好划算 乾肌最愛專櫃品牌成分滋養

市面上防曬品牌眾多，最常見的品牌類別又可以分為「開架」、「專櫃」、「直銷」。其中因防曬是許多人日常必需品，每日用量大，因此價錢實惠、CP值高的「開架」品牌最受熱議，就有網友表示「防曬用量超大…開架價格比較不心疼」，讓許多心有戚戚焉的民眾留言贊同，除此之外，開架品牌瞄準學生族、小資族客群，與熱門KOL的合作、抽獎帶動不少網友留言討論，再加上近年來，陸續有許多醫美品牌進駐各大藥妝開架櫃位，讓民眾有更多選擇！

防曬品牌類別網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

而追求「品質」的民眾則可選擇「專櫃」防曬，專櫃防曬雖價格較高，但成分滋養，深受許多乾肌民眾青睞，此外也有網友認為「防曬品質根本決定後續上妝服貼度」，因此以專櫃防曬當作自己的「第二層肌膚」是最好的選擇；另外「直銷」品牌防曬，因無實體通路試用，因此較多網友尋求「使用心得」，雖然部分網友認為「還是選開架、專櫃那種可以試用的比較好吧」，但也有人表示「有些直銷真的滿用心研發的，其實還不錯用」，提到也可以嘗試看看直銷品牌。

平價品牌祭優惠搶佔市場 敏感肌首選開架醫美品牌

接下來針對最受歡迎的開架類品牌觀察，走進藥妝店除了可以看到一般開架，更有醫美品牌進駐，其中，一般開架品牌時常在各大通路祭出優惠，因此深受小資族喜愛，當中又以「NIVEA」、「ZA」最受網友熱議，NIVEA的臉部及身體防曬產品表現都十分出色，不管男女老少都可以依照自身需求找到不同防曬係數的產品，是家庭出遊的熱門防曬選擇；而ZA則以「美白防曬隔離霜」攻佔市場，因除了防曬外還有潤色效果，使用上能減少後續的上妝步驟，因此深受忙碌的通勤族、趕上課的學生族喜愛，就有網友分享「ZA那條隔離霜超好用，我每天都只擦那條就出門」，吸引許多民眾留言共鳴。

top6人氣開架防曬品牌聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

除了以上的一般開架品牌外，近年來各大醫美品牌也積極拓產通路、搶佔市場，讓民眾能以開架價格享受醫美等級的品質，其中「理膚寶水」、「雅漾」、「Curél」因成分單純，深受敏感肌民眾的喜愛，就有因疫情長時間戴口罩導致皮膚出狀況的網友，分享自己捨去瓶瓶罐罐的底妝、防曬，每天僅擦理膚寶水的防曬，成功穩定肌膚狀況。

目前正值紫外線肆虐的夏天，民眾出門前千萬別忘了做好防曬措施以免曬傷，避免肌膚提早老化！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》