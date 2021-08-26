賀4度摘星！教父牛排「米其林星光套餐」酒水買一送一

頂級牛排館領導品牌「教父牛排」於「2021年臺北臺中米其林指南」再度榮獲一星肯定，這已是「教父牛排」連續第4年在米其林指南中蟬聯一星殊榮。歡慶4度摘星，「教父牛排」集團旗下三品牌——教父牛排、Top Cap Steakhouse、Capstone Steakhouse，在台北、高雄的3家餐廳，即日起至9月24日，同步推出首次策劃的「好四成雙．米其林星光套餐」。

台灣防疫警戒自5月中提升為三級以來，品牌創辦人鄧有癸（Danny）即毅然宣佈閉館暫停營業，概括承受一切損失。今年的米其林指南佳音伴隨防疫降級政令而來，鄧有癸表示：「米其林的星光猶如希望，照亮台灣餐飲業因疫情而蒙上的黯淡。」

「好四成雙．米其林星光套餐」定價2,980元/人＋10%，兩人同行不限午、晚餐，可一次暢享「美國頂級老饕牛排」、「澳洲7+和牛肋眼」兩種經典主菜，搭配人氣前菜、湯品、配菜與甜點。即刻預定套餐並加贈每人一份價值500元的「美國緬因州溫煮龍蝦」，提供山珍海味俱足的星級饗宴。

「美國頂級老饕牛排」是造訪「教父牛排」必點的招牌菜，這塊從極佳級（Prime）肋眼牛排再細切分出的上蓋肉，嫩度絕佳，堪稱牛肉精華中的精華。一頭600至700公斤的牛，僅可取出當1公斤多「老饕牛排」，精修後只能製作12人份，量少味珍。

「澳洲7+和牛肋眼」油花分佈細密、肉質軟嫩，可同時嘗到纖細柔美的「肋眼上蓋」、脂香軟嫩的「肋眼心」，以及富嚼感彈性的「肋眼角」三種口感，亦是牛肉控不容錯過的夢幻部位。

嚴選好肉以「教父牛排」主打的炭烤爐炙烤，乾燥兩年的龍眼木與龍眼木炭為主要熱源，輔以高溫恆久的備長炭，將牛排炙烤至完美的三分熟上桌，粉嫩不滲血水的牛肉嘗來外層酥內嫩，煙燻香氣更是濃郁迷人。再搭配法國鹽之華、法國第戎芥末醬以及用牛肉、火腿調製的紅酒醬，口口鮮甜、韻味豐美。