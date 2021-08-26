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麗晶精品「黃金周」10%高額回饋、住宿券 火力助攻

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
8月份Issey Miyake旗下的Bao Bao和132.5旗艦店新開幕，似為麗晶精品九月的黃金周提前暖身。圖 / 麗晶精品提供
8月份Issey Miyake旗下的Bao Bao和132.5旗艦店新開幕，似為麗晶精品九月的黃金周提前暖身。圖 / 麗晶精品提供

疫情降級、看準即將捲土重來的消費熱潮，麗晶精品在2021年9月1日至12日推出「麗晶黃金周」，並推出10%現金回饋為買氣增溫。同時包含台新、新光、花旗、匯豐、聯邦、國泰世華、合作金庫各家銀行也帶來現金禮劵與酬賓點數；其中美國運通除使用Centurion卡與白金卡消費可立即享3倍與2倍積分回饋、並加碼致贈百萬刷手現金禮劵與酬賓點數，加上各家精品、珠寶品牌獨家商品、新店開幕，為年度購物大檔「黃金周」火力全開助攻。

「黃金周」購物禮遇以消費滿額回饋為主軸，消費滿兩萬元以上即回饋5%的餐飲、住宿或精品禮券，凡消費滿五萬元，則回贈禮將提高至8%，滿10萬元另加贈寶格麗ROSE GOLDEA玫瑰金漾沐浴乳乙瓶，50萬元則加贈寶格麗LE GEMME珠寶世家奢華香氛禮盒六件裝乙份，最大回饋則為晶華酒店集團兩天一夜住宿劵，需消費100萬元以上。活動期間消費金額累積前三名者，還可入住38坪、擁有大型露台之花園套房，並享受由貴賓服務部與餐飲部聯手企劃的私人派對。

此外高級珠寶腕表品牌也帶來多項獨家商品，例如海瑞溫斯頓（Harry Winston）的藍寶石Ultimate Emerald Signature頂級珠寶腕表，可環繞於手腕或成為項鍊一物二用；Boucheron的Carte Blanche, Holographique高級珠寶系列，Opalescence項鍊中心飾有一條靈動、立體的鬥魚，其魚鰭並採鏤空琺瑯打造，仙氣滿滿。

麗晶精品同時也全面提升防疫期間安全準備，全體同仁與外包廠商進入館內前均需測量體溫，值勤時全程配戴口罩。酒店與商場並嚴格執行全面防疫措施，包含量測體溫、酒精消毒、登記實聯制；各出入口處均設額溫測量站，並全面升級建物內消毒清潔，以確保為消費者帶來安心無虞的購物體驗。

Boucheron的Carte Blanche, Holographique高級珠寶系列Opalescence項鍊，其中心的鬥魚靈動而立體，其魚鰭並採鏤空琺瑯打造，仙氣滿滿。圖 / 麗晶精品提供
Boucheron的Carte Blanche, Holographique高級珠寶系列Opalescence項鍊，其中心的鬥魚靈動而立體，其魚鰭並採鏤空琺瑯打造，仙氣滿滿。圖 / 麗晶精品提供
「黃金周」購物禮遇以消費滿額回饋為主軸，最大回饋則為晶華酒店集團兩天一夜住宿劵，需消費滿100萬元以上。圖 / 麗晶精品提供
「黃金周」購物禮遇以消費滿額回饋為主軸，最大回饋則為晶華酒店集團兩天一夜住宿劵，需消費滿100萬元以上。圖 / 麗晶精品提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）的藍寶石Ultimate Emerald Signature頂級珠寶腕表，可環繞於手腕或成為項鍊一物二用，價格店洽。圖 / 麗晶精品提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）的藍寶石Ultimate Emerald Signature頂級珠寶腕表，可環繞於手腕或成為項鍊一物二用，價格店洽。圖 / 麗晶精品提供

珠寶 黃金周

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