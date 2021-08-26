快訊

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望孤獨死在家裡 沒有人知道

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兼顧永續與抗老！蘭蔻推頂級絕對完美黃金玫瑰永生活萃

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
蘭蔻絕對完美黃金玫瑰永生活萃／30ml／12,600元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻絕對完美黃金玫瑰永生活萃／30ml／12,600元。圖／蘭蔻提供

女性希望透過保養，來對抗歲月的痕跡，讓眾多保養品牌一直努力尋找新成分，而不少品牌都從植物與花朵間找到防禦肌膚的成分，蘭蔻專心研究探索天然玫瑰花，探索更多有效成分。蘭蔻旗下最頂級的絕對完美系列，就從玫瑰花中找到專屬的成分，2021年新推出絕對完美黃金玫瑰永生活萃，再度從玫瑰花中找到「永生科技」，讓肌膚澎彈緊緻，創造永生能量，此次包裝還兼顧永續，讓抗老與永續兼顧。

蘭蔻絕對完美黃金玫瑰永生活萃中，含有數百萬顆「四季玫瑰」的再生分子，結合50倍濃縮的永生修護極萃，讓肌膚修護、賦活。其中最特別的是四季玫瑰，來自蘭蔻種植於法國南部瓦朗索爾高原祕境，以有機手法栽種的獨特玫瑰品種，花朵潔白並擁有豐厚花瓣，一年四季都會開花，蘭蔻從中提煉出再生分子，啟動肌膚活性開關。

濃縮的永生修護極萃中，包括專利成分「普拉絲鏈」，是抗老的重要成分，另搭配絕對完美黃金玫瑰瞬效配方，內有頂級黑鑽玫瑰、大馬士革晨露玫瑰語普羅旺斯千葉玫瑰，不同玫瑰都能帶來精準分層修護。

此次絕對完美黃金玫瑰永生活萃中，包裝上更採用「回收玻璃」製成的高質感可填充瓶身，使用完畢後，可以購買補充蕊及可持續使用。

蘭蔻絕對完美黃金玫瑰永生活萃／30ml／12,600元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻絕對完美黃金玫瑰永生活萃／30ml／12,600元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻絕對完美黃金玫瑰永生活萃／30ml／12,600元；30ml補充蕊／10,600元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻絕對完美黃金玫瑰永生活萃／30ml／12,600元；30ml補充蕊／10,600元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻絕對完美黃金玫瑰永生活萃／30ml／12,600元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻絕對完美黃金玫瑰永生活萃／30ml／12,600元。圖／蘭蔻提供

蘭蔻 抗老 品牌

延伸閱讀

巧克力％數越高就越苦？高%數巧克力就能多吃嗎

弘光餐旅系師生送物資箱給困苦家庭 做包子饅頭助弱勢

1斤300元剩10元 「葡萄界愛馬仕」跌落神壇

趙心妍回歸「黃金」精神錯亂 差一步做心理諮商

相關新聞

5個美感牆面創意靈感 瞬間改變居家空間氛圍

看膩了一成不變的白色牆面嗎？幾個簡單又方便改造的創意巧思，不需花費太多改裝時間或費用，就能讓牆面風景煥然一新，也為空間帶來更多變化。

母雞一生關籠 動社籲4大速食業禁用籠飼蛋

近年不少台灣企業制定「非籠飼雞蛋」採購政策以提升動物福利，台灣動物社會研究會今天前往麥當勞、肯德基、漢堡王及摩斯漢堡等四...

賀4度摘星！教父牛排「米其林星光套餐」酒水買一送一

頂級牛排館領導品牌「教父牛排」於「2021年臺北臺中米其林指南」再度榮獲一星肯定，這已是「教父牛排」連續第4年在米其林指...

麗晶精品「黃金周」10%高額回饋、住宿券 火力助攻

疫情降級、看準即將捲土重來的消費熱潮，麗晶精品在2021年9月1日至12日推出「麗晶黃金周」，並推出10%現金回饋為買氣...

兼顧永續與抗老！蘭蔻推頂級絕對完美黃金玫瑰永生活萃

女性希望透過保養，來對抗歲月的痕跡，讓眾多保養品牌一直努力尋找新成分，而不少品牌都從植物與花朵間找到防禦肌膚的成分，蘭蔻...

潮境「飛天掃把」基隆熱門打卡夯點 海科館9月完成修復

國立海洋科技博物館設置在潮境公園的「飛天掃把」，是基隆熱門打卡夯點，但部份損壞，海科館預計9月底完成修復12隻「掃把救星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。