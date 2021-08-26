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兼顧永續與抗老！蘭蔻推頂級絕對完美黃金玫瑰永生活萃
女性希望透過保養，來對抗歲月的痕跡，讓眾多保養品牌一直努力尋找新成分，而不少品牌都從植物與花朵間找到防禦肌膚的成分，蘭蔻專心研究探索天然玫瑰花，探索更多有效成分。蘭蔻旗下最頂級的絕對完美系列，就從玫瑰花中找到專屬的成分，2021年新推出絕對完美黃金玫瑰永生活萃，再度從玫瑰花中找到「永生科技」，讓肌膚澎彈緊緻，創造永生能量，此次包裝還兼顧永續，讓抗老與永續兼顧。
蘭蔻絕對完美黃金玫瑰永生活萃中，含有數百萬顆「四季玫瑰」的再生分子，結合50倍濃縮的永生修護極萃，讓肌膚修護、賦活。其中最特別的是四季玫瑰，來自蘭蔻種植於法國南部瓦朗索爾高原祕境，以有機手法栽種的獨特玫瑰品種，花朵潔白並擁有豐厚花瓣，一年四季都會開花，蘭蔻從中提煉出再生分子，啟動肌膚活性開關。
濃縮的永生修護極萃中，包括專利成分「普拉絲鏈」，是抗老的重要成分，另搭配絕對完美黃金玫瑰瞬效配方，內有頂級黑鑽玫瑰、大馬士革晨露玫瑰語普羅旺斯千葉玫瑰，不同玫瑰都能帶來精準分層修護。
此次絕對完美黃金玫瑰永生活萃中，包裝上更採用「回收玻璃」製成的高質感可填充瓶身，使用完畢後，可以購買補充蕊及可持續使用。
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