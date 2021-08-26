潮境「飛天掃把」基隆熱門打卡夯點 海科館9月完成修復

國立海洋科技博物館設置在潮境公園的「飛天掃把」，是基隆熱門打卡夯點，但部份損壞，海科館預計9月底完成修復12隻「掃把救星」，可望恢復原貌。

海科館表示，遊客造訪基隆必到的魅力景點與打卡夯點，少不了基隆八斗子的潮境公園，而公園內被網紅命為「飛天掃把」的巨型掃把群已成為民眾到訪基隆必到與必拍的景點，海科館復育公園所陳列的這些環境藝術作品這幾年同時也吸引了許多廣告和節目製作單位取景與拍攝。

復育公園飛天掃把源起於105年國立海洋科技博物館所辦理的「潮藝術」國際環境藝術季，經全世界徵展評選後由法國藝術家派崔克(Patrick)透過國際徵件，在海科館復育公園以使用天然竹材創作了15支「掃把救星」。

但這天然質材所創作的巨型掃把因長期受到烈陽、海風、颱風與人為等因素而遭吹蝕或折損，在原創作者同意下，這幾年下來海科館已複刻進行無數次的修復，並將有危險勘慮的作品先行撤收，在取材不易的狀況下，為讓民眾仍可擁有美好的遊程記憶，海科館長期以來只要找到適合的竹材均著手進行修復，而近期更希望能於9月底前針對日漸損蝕的巨型掃把群全面修復及補滿12支的「掃把救星」，讓飛天掃把的魅力與基隆網夯景點持續存在。

海科館館長陳素芬今天說，復育公園前身為垃圾掩埋場，法國藝術家派崔克(Patrick)於105年在海科館復育公園創作了15支「掃把救星」之環境藝術作品，作者希望透過作品寓意，珍愛海洋，清掃海洋垃圾，減少海洋汙染物。而這些巨型掃把也因「哈利波特」電影的畫面，讓民眾驚豔與喜愛，並廣稱為「飛天掃把」。作品所在處因背景有基隆嶼，也因此吸引來自各地民眾朝聖與成為網紅景點以及IG、打卡的熱點。

海科館說，海科館自104年潮藝術開始辦理後，於海科館和週邊區域集結有數十件來自全世界各國環境藝術家所創作的環境藝術作品，這些作品的材質均為天然或不造成與增添環境危害的材質，作品也常是隨著材質風化或環境變遷等因素而自然消失。目前這些潮藝術作品僅存的為「飛天掃把」，這過程中因不斷的找材料與進行維復和修繕而仍存續。而持續進行維護與修繕工作的莊姓員工，當初法國藝術家派崔克(Patrick)在台創作時期，他也是藝術家們創作時期最重要的幫手，如今成為這些巨型掃把修復與維護的守護天使。