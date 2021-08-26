賀+0！摩斯咖啡買1送1、套餐省40 漢堡王免費送華堡

為慶祝久違的本土零確診，摩斯漢堡宣佈即日起至8月27日期間，推出「輕檸雙牛堡＋冰紅茶」只要100元的限時優惠，另外「摩斯咖啡」也可享買1送1。另外漢堡王則推出「免費送華堡」的官網華堡日優惠，只要輸入指定優惠碼，買幾份指定套餐就送幾份華堡。

8月26日至8月27日期間，上午10:30之後至摩斯漢堡購買「輕檸雙牛堡＋冰紅茶（L）」，原價140元，優惠價100元；另外「摩斯咖啡（L）」可享買1送1，咖啡限同容量、不限冰熱，也可單杯加價升級澳洲咖啡系列。