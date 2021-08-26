長榮空廚中秋隆重獻禮 限定禮盒一次看

為迎接一年一度的中秋佳節，長榮空廚今天宣布於各大電商平台通路推出「茶香桃山月餅禮盒」，將台灣人最愛的茶系元素與日系的和菓子相互融合，吃出飲茶文化中的茶香清幽以及日系和菓子的細膩韻味，一次可以品嘗三種口味。

長榮空廚說，「凍頂烏龍杏仁桃山月餅」帶有焙火韻味的濃郁茶香和柔和的杏仁香氣，甜而不膩，口口回甘；「碧螺春水蜜桃桃山月餅」清香雅淡的碧螺春揉合水蜜桃果肉的酸甜果香，芬芳中微透水果清香；「抹茶瓜仁桃山月餅」將帶有酥脆口感和濃郁堅果香的南瓜子融入清新雅致的茶香，層次分明，爽口迷人，創意價799元。

長榮空廚說，三款特製的桃山月餅，外皮皆遵循日本桃山製菓傳統，並選用白芸豆沙製成桃山餅皮，口感輕盈細緻、綿密又入口即化，與茶口味內餡分別創造出迷人風味和多層次口感，帶來令人驚喜的味覺饗宴。有興趣的民眾可以前往長榮空廚美食饗宴網、東森購物、蝦皮商城選購。

長榮空廚說，為了讓民眾能有機會一嚐國際認證的美味，集結自家研發的得獎作品，打造成最夢幻的「仲秋典藏禮盒」，因採用純手工製程，僅在長榮空廚美食饗宴網販售，並採限時限量販售，典藏價1200元。

長榮空廚說，外包裝特別選用溫潤質感的雙層木紋禮盒，上層為得獎巧克力作品，包括世界決賽銀牌及亞太區金牌的百香果胡椒巧克力、亞太區銀牌的紹興破布子巧克力、亞太區銅牌的山葵巧克力，下層為獲頒絕佳風味1星獎章的南棗核桃糕薄片，這也是首度長榮空廚將紹興破布子巧克力及山葵巧克力對外販售。

長榮空廚說，「仲秋典藏禮盒」選用粉色緞面緞帶搭配木質禮盒，將得獎的榮耀化為一份最誠摯的祝福，讓大家品嘗到國際認證的幸福滋味。

至於先前銷售突破百萬顆的「機上限定－航空奶油餐包」，長榮空廚說，主廚再出奇招，於夏日升級為「冰心愛餡包」，於各大電商平台通路好評販售中， 4包一組共40個，熱銷價850元。

長榮空廚說，「冰心愛餡包」在廣受大眾喜愛的蓬鬆軟餐包填入奶油、抹茶及可可三種冰心內餡，搖身一變成為炎炎夏日中最吸睛的打卡甜點。

經典的奶油口味嚴選台灣及紐西蘭純淨乳源，濃醇奶香的綿密滋味老少咸宜；巧克力口味選用進口可可，並以獨家配方調製而成，甜而不膩的香氣令人著迷。

抹茶口味則以日本抹茶聖地-京都宇治抹茶特調而成，入口便能感受到抹茶綿密口感，以及茶葉的回甘韻味。