快訊

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望孤獨死在家裡 沒有人知道

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

木村拓哉配MIKIMOTO x 川久保玲 時尚神仙組合強勢登封

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
木村拓哉配戴MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博
木村拓哉配戴MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博

亞洲男神木村拓哉日前在官方微博分享一系列他為大陸版Madme FIGARO Hommes拍攝的封面故事，由日本知名攝影師蜷川実花掌鏡，濃郁飽和的色調和鮮活的視角，呈現出這位出道30年一直屹立不搖的男神性格。而這次造型上最大的驚喜是，他選擇了配戴MIKIMOTO珍珠項鍊和手環來搭配男裝，竟也毫無違和。雖然說他精緻的五官也曾經在綜藝節目中扮過令人驚豔的女裝造形，不過以中性的男裝搭配珍珠登上封面，對資深天王木村來說無疑也是第一次。

這次造型中，天王木村演繹了多款時尚潮流達人幾乎人人必備的MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊。他搭以黑色的襯衫來搭配純銀金屬鍊結的款式以及鉚釘裝飾半鍊款，強烈對比色凸顯珍珠的潔白的光澤和圓潤的形狀。而在紅色襯衫與tone on tone同色調背景為主視覺的封面照中，他配戴的則是新款兩層珍珠串鍊堆疊的款式，手腕上纏繞Boucle Précieuse系列雙層Akoya珍珠手環，這條手環可以調整扣頭當作頸鍊配戴。內頁中，男神也以休閒西裝輕易駕馭了長鍊款的Double Eight系列黑珍珠串鍊，完美詮釋了MIKIMOTO「任何人都可以配戴珍珠」的新世代訴求。

木村拓哉配戴MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博
木村拓哉配戴MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博
MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列南洋珍珠串鍊，純銀鍊結，搭配南洋珍珠（珍珠直徑約： 9.00-11.99毫米），126萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列南洋珍珠串鍊，純銀鍊結，搭配南洋珍珠（珍珠直徑約： 9.00-11.99毫米），126萬元。圖／MIKIMOTO提供
木村拓哉配戴MIKIMOTO 珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博
木村拓哉配戴MIKIMOTO 珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博
木村拓哉配戴MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博
木村拓哉配戴MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博
木村拓哉配戴MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博
木村拓哉配戴MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博
Mikimoto Boucle Précieuse系列手環/頸鍊，18K白金鑲嵌鑽石，搭配日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約5.50毫米），33萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Boucle Précieuse系列手環/頸鍊，18K白金鑲嵌鑽石，搭配日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約5.50毫米），33萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列鉚釘裝飾半鍊款珍珠細鍊，純銀鉚釘造型與鍊結，搭配日本Akoya珍珠（珍珠直徑約：6.00毫米），項鍊長度約50公分，10萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列鉚釘裝飾半鍊款珍珠細鍊，純銀鉚釘造型與鍊結，搭配日本Akoya珍珠（珍珠直徑約：6.00毫米），項鍊長度約50公分，10萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列南洋珍珠串鍊，純銀鍊結，搭配南洋珍珠（珍珠直徑約： 9.00-11.99毫米），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列南洋珍珠串鍊，純銀鍊結，搭配南洋珍珠（珍珠直徑約： 9.00-11.99毫米），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列南洋珍珠串鍊，純銀鍊結，搭配南洋珍珠（珍珠直徑約： 9.00-11.99毫米），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列南洋珍珠串鍊，純銀鍊結，搭配南洋珍珠（珍珠直徑約： 9.00-11.99毫米），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列鉚釘裝飾半鍊款珍珠細鍊，純銀鉚釘造型與鍊結，搭配日本Akoya珍珠（珍珠直徑約：6.00毫米），項鍊長度約50公分，10萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列鉚釘裝飾半鍊款珍珠細鍊，純銀鉚釘造型與鍊結，搭配日本Akoya珍珠（珍珠直徑約：6.00毫米），項鍊長度約50公分，10萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
木村拓哉配戴MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博
木村拓哉配戴MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博
MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列南洋珍珠串鍊，純銀鍊結，搭配南洋珍珠（珍珠直徑約： 9.00-11.99毫米），126萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列南洋珍珠串鍊，純銀鍊結，搭配南洋珍珠（珍珠直徑約： 9.00-11.99毫米），126萬元。圖／MIKIMOTO提供

西裝

延伸閱讀

小豬「以為遭小偷」 調監視驚見1.3萬追蹤網紅鑽縫闖入

木村光希辣穿緊身洋裝罕見秀翹臀！逆天S曲線引網暴動　打造同款身材僅需四招核心運動

鈴木保奈美「卒婚」後氣色佳！「無性別」穿搭有別以往

乘風破浪的張柏芝翻紅登封 珍珠鑽石襯托凍齡美貌

相關新聞

5個美感牆面創意靈感 瞬間改變居家空間氛圍

看膩了一成不變的白色牆面嗎？幾個簡單又方便改造的創意巧思，不需花費太多改裝時間或費用，就能讓牆面風景煥然一新，也為空間帶來更多變化。

母雞一生關籠 動社籲4大速食業禁用籠飼蛋

近年不少台灣企業制定「非籠飼雞蛋」採購政策以提升動物福利，台灣動物社會研究會今天前往麥當勞、肯德基、漢堡王及摩斯漢堡等四...

賀4度摘星！教父牛排「米其林星光套餐」酒水買一送一

頂級牛排館領導品牌「教父牛排」於「2021年臺北臺中米其林指南」再度榮獲一星肯定，這已是「教父牛排」連續第4年在米其林指...

麗晶精品「黃金周」10%高額回饋、住宿券 火力助攻

疫情降級、看準即將捲土重來的消費熱潮，麗晶精品在2021年9月1日至12日推出「麗晶黃金周」，並推出10%現金回饋為買氣...

兼顧永續與抗老！蘭蔻推頂級絕對完美黃金玫瑰永生活萃

女性希望透過保養，來對抗歲月的痕跡，讓眾多保養品牌一直努力尋找新成分，而不少品牌都從植物與花朵間找到防禦肌膚的成分，蘭蔻...

潮境「飛天掃把」基隆熱門打卡夯點 海科館9月完成修復

國立海洋科技博物館設置在潮境公園的「飛天掃把」，是基隆熱門打卡夯點，但部份損壞，海科館預計9月底完成修復12隻「掃把救星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。