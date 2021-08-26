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木村拓哉配MIKIMOTO x 川久保玲 時尚神仙組合強勢登封
亞洲男神木村拓哉日前在官方微博分享一系列他為大陸版Madme FIGARO Hommes拍攝的封面故事，由日本知名攝影師蜷川実花掌鏡，濃郁飽和的色調和鮮活的視角，呈現出這位出道30年一直屹立不搖的男神性格。而這次造型上最大的驚喜是，他選擇了配戴MIKIMOTO珍珠項鍊和手環來搭配男裝，竟也毫無違和。雖然說他精緻的五官也曾經在綜藝節目中扮過令人驚豔的女裝造形，不過以中性的男裝搭配珍珠登上封面，對資深天王木村來說無疑也是第一次。
這次造型中，天王木村演繹了多款時尚潮流達人幾乎人人必備的MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊。他搭以黑色的襯衫來搭配純銀金屬鍊結的款式以及鉚釘裝飾半鍊款，強烈對比色凸顯珍珠的潔白的光澤和圓潤的形狀。而在紅色襯衫與tone on tone同色調背景為主視覺的封面照中，他配戴的則是新款兩層珍珠串鍊堆疊的款式，手腕上纏繞Boucle Précieuse系列雙層Akoya珍珠手環，這條手環可以調整扣頭當作頸鍊配戴。內頁中，男神也以休閒西裝輕易駕馭了長鍊款的Double Eight系列黑珍珠串鍊，完美詮釋了MIKIMOTO「任何人都可以配戴珍珠」的新世代訴求。
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