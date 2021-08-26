木村拓哉配MIKIMOTO x 川久保玲 時尚神仙組合強勢登封

亞洲男神木村拓哉日前在官方微博分享一系列他為大陸版Madme FIGARO Hommes拍攝的封面故事，由日本知名攝影師蜷川実花掌鏡，濃郁飽和的色調和鮮活的視角，呈現出這位出道30年一直屹立不搖的男神性格。而這次造型上最大的驚喜是，他選擇了配戴MIKIMOTO珍珠項鍊和手環來搭配男裝，竟也毫無違和。雖然說他精緻的五官也曾經在綜藝節目中扮過令人驚豔的女裝造形，不過以中性的男裝搭配珍珠登上封面，對資深天王木村來說無疑也是第一次。

這次造型中，天王木村演繹了多款時尚潮流達人幾乎人人必備的MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊。他搭以黑色的襯衫來搭配純銀金屬鍊結的款式以及鉚釘裝飾半鍊款，強烈對比色凸顯珍珠的潔白的光澤和圓潤的形狀。而在紅色襯衫與tone on tone同色調背景為主視覺的封面照中，他配戴的則是新款兩層珍珠串鍊堆疊的款式，手腕上纏繞Boucle Précieuse系列雙層Akoya珍珠手環，這條手環可以調整扣頭當作頸鍊配戴。內頁中，男神也以休閒西裝輕易駕馭了長鍊款的Double Eight系列黑珍珠串鍊，完美詮釋了MIKIMOTO「任何人都可以配戴珍珠」的新世代訴求。 木村拓哉配戴MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博 MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列南洋珍珠串鍊，純銀鍊結，搭配南洋珍珠（珍珠直徑約： 9.00-11.99毫米），126萬元。圖／MIKIMOTO提供 木村拓哉配戴MIKIMOTO 珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博 木村拓哉配戴MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博 木村拓哉配戴MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博 Mikimoto Boucle Précieuse系列手環/頸鍊，18K白金鑲嵌鑽石，搭配日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約5.50毫米），33萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列鉚釘裝飾半鍊款珍珠細鍊，純銀鉚釘造型與鍊結，搭配日本Akoya珍珠（珍珠直徑約：6.00毫米），項鍊長度約50公分，10萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列南洋珍珠串鍊，純銀鍊結，搭配南洋珍珠（珍珠直徑約： 9.00-11.99毫米），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列南洋珍珠串鍊，純銀鍊結，搭配南洋珍珠（珍珠直徑約： 9.00-11.99毫米），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列鉚釘裝飾半鍊款珍珠細鍊，純銀鉚釘造型與鍊結，搭配日本Akoya珍珠（珍珠直徑約：6.00毫米），項鍊長度約50公分，10萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供 木村拓哉配戴MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名款珍珠項鍊登上大陸Madme FIGARO Hommes雜誌封面。圖／摘自微博 MIKIMOTO x COMME des GARÇONS系列南洋珍珠串鍊，純銀鍊結，搭配南洋珍珠（珍珠直徑約： 9.00-11.99毫米），126萬元。圖／MIKIMOTO提供