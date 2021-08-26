梁家榕慶50歲生日 超美凍齡照網讚：「看起來像30！」

前幾天在金曲獎頒獎典禮上，許多觀眾才因為五十歲的蘇慧倫保養得宜的狀態而驚豔不已，昨日台灣另一位女星梁家榕也迎接五十歲生日，她在臉書上曬出自拍照，同樣以完全凍齡的美貌引發網友熱議，紛紛大讚「看起來頂多三十！」到底她又有哪些特別的保養秘訣呢？

原來梁家榕和蘇慧倫一樣，有喝檸檬水的習慣，她曾在受訪時透露自己常喝切片檸檬水，但建議不需要太酸即可。其實許多人平常也都會透過檸檬水攝取維他命C、消水腫等，但也有不少人會擔心過酸會傷胃，據營養師透露，其實只要適量，並且不要加其他的添加物，在水中放入一兩片檸檬水透著微微的酸度其實就是最好的保養飲品。其他飲食習慣方面，梁家榕也曾分享，她偏愛維它命C含量高的柑橘、草莓、奇異果、芭樂等水果，透過吃水果、多吃蔬菜、多喝水做體內環保。

另外，就是萬年不敗的鐵之保養定律—不要熬夜！梁家榕也曾表示，自己盡量維持晚上12點前睡，早上8點起床的習慣，一般上班族可以再把時間往前調一些，也可以呼應中醫「肝膽經氣血於夜晚11點至凌晨3點最為旺盛」，在這段時間內如果不睡覺，對肝臟解毒功能、皮膚新陳代謝會有所影響，膚況、氣色不好，自然看起來老得快。