萊爾富推出「夏日涼涼節」！會員消費滿額天天抽家電

鎖定開學季添購小家電及消暑商機，萊爾富推出會員專屬限定「夏日涼涼節」活動，即日起至9月7日到門市購物單筆消費滿100元（消費金額不包含菸品及特定項目），天天都能抽家電好禮，每日抽獎獎項不同，包括Dyson涼風空氣清淨機、Dyson無線吸塵器、Apple AirPods Pro等。為了深耕會員，萊爾富即日起更串聯多項優惠活動，像是為了寵愛貓狗的會員推出「毛寵也要涼爽怡夏」寵物商品點數加價購活動，9月7日前最低4折起就能入手毛孩們的用品；即將到來的中秋商品也為會員推出專屬優惠，9月7日前會員可用點數加價購方式購買門市中秋禮盒，最低79折起。

萊爾富在線上的Hi-Life VIP App推出「夏日涼涼節」會員消費滿額天天抽家電的活動，即日起到9月7日單筆消費滿100元即可參加家電抽獎，每名會員每日有一次抽獎機會，單筆、多筆消費金額均不累積抽獎，獎品包括市價20,500元的Dyson涼風空氣清淨機、市價16,900元的Dyson無線吸塵器、市價7,990元的Apple AirPods Pro等。

看準寵物風潮，萊爾富推出「毛寵也要涼爽怡夏」寵物商品點數加價購活動，9月7日前會員可憑100 Hi點加價109元起就能購買寵物商品，包括貓抓抓遊戲麻繩圓床加購價940元、貓用日式編織單寧風睡窩加購價1,250元；美國NPIC健納緹頂級保健潔牙棒－關節保健原價350元、加購價139元，相當於4折即可入手。

9月7日前會員也可以點數加價購方式購買門市中秋禮盒，最低79折起，像是會員可憑500 Hi點加價100元兌購超商獨家的躉泰大甲酥餅4入，8月31日前可憑1,000 Hi點分別以390元、320元購買佳德鳳梨酥12入、小潘鳳凰酥12入。