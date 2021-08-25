統一集團與三星策略合作 搶先首賣Z系列摺疊旗艦手機
7-ELEVEN能做的事情真是越來越多！迎接開學季，換新手機、辦門號、繳學雜費、租行動電源都能就近到7-ELEVEN一站完成。瞄準開學換機潮，統一集團與三星策略合作，搶先首賣旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold 3 5G、Galaxy Z Flip3 5G與Galaxy Watch4系列，將於康是美網購eShop、7-ELEVEN「i預購」、博客來與三星官方同步開賣。此外，繳學雜費到7-ELEVEN可享OPEN POINT點數回饋送，再加碼申辦「中華電信90日上網學生防疫包」即贈100元7-ELEVEN購物金，可選擇OPEN錢包、icash Pay、icash2.0、信用卡等多元低接觸支付工具繳納學雜費。
統一超商表示，線上購物已成為防疫期間全民添購日常所需的首選管道，今年7月便整合集團資源首度與台灣三星合作，藉由康是美網購eShop、7-ELEVEN「i預購」、博客來等3大線上購物平台販售超過300款的3C家電，手機、電視、洗衣機都買得到；8月26日起再次整合3大平台販售台灣三星最新旗艦摺疊手機，助台灣三星新品一上市便能觸及超商、藥妝、網路書店3大通路客群關注。
統一集團整合旗下康是美網購eShop、7-ELEVEN「i預購」、博客來等3大線上購物平台，搶先開賣三星最新旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold 3 5G、Galaxy Z Flip3 5G與獨家預購Samsung Galaxy Watch4系列，8月26日中午12點起至9月5日可線上預購，預購Samsung Galaxy Z Fold 3 5G系列加碼送星巴克飲料券（價值3,000元）及7-ELEVEN商品卡1,000元，預購Samsung Galaxy Z Flip3 5G系列加碼送星巴克飲料券（價值2,850元）及7-ELEVEN商品卡500元，預購商品預計9月7日起依訂單順序陸續出貨。
8月26日中午12點起至8月31日可預購Samsung Galaxy Watch4系列，預購Samsung Galaxy Watch4 Classic登錄送限量防汗皮革表帶（市價1,790元），數量有限送完為止，到貨後14天可獲得11杯CITY PRIMA精品拿鐵及100點OPEN POINT點數；預購Samsung Galaxy Watch4登錄即贈限量彈性運動錶帶（市價1,290元），數量有限送完為止，到貨後14天可獲得7杯CITY PRIMA精品拿鐵及100點OPEN POINT點數。
此外，近年來就近到7-ELEVEN繳納學雜費的人次逐年增加，今年2月開學季使用量成長超過20%，為了銜接史上最長暑假後第一個學期學雜費安心繳所需，即日起至9月30日到超過6,200家7-ELEVEN門市繳學雜費即贈1點OPEN POINT點數，並首次加碼申辦「中華電信90日上網學生防疫包」即贈100元7-ELEVEN購物金。
7-ELEVEN創新超商數位服務做法，以經濟、實惠、節能的共享模式，將行動電源租賃服務整合在ibon多功能事務機內，即日起擴大導入上千台ibon，每顆行動電源支援Qi無線，並提供Android、iPhone等3種線材充電，更通過BSMI、NCC、蘋果充電線MFi、Qi無線充電等多項認證，9月13日至9月30日體驗ibon租賃行動電源服務、輸入【POWER711】序號還能享有第1小時半價租借優惠，只要有支付租借費用、於歸還電池時再免費送限量CITY CAFE中杯冰美式咖啡一杯（限量7,711杯）與行動電源租賃抵用券（價值12元，可免費租借1小時）。
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