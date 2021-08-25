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登台才3年！全台第一間「松屋」將於8月底結束營業

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
松屋以牛肉蓋飯最具代表性。記者陳睿中／攝影
松屋以牛肉蓋飯最具代表性。記者陳睿中／攝影

連同吉野家、Sukiya並列「日本三大連鎖牛丼飯」之一的「松屋」，自2018年9月登台，在新光三越南西店開設全台第一間分店。但是官方宣佈，因租約到期因素，南西店將於8月31日結束營業，引發網友不捨。

價格平實、選擇豐富的松屋，是許多民眾赴日旅遊時常吃的庶民料理，在日本海內外也已經累積超過千間分店。2018年9月時，松屋首度登台，當時吸引眾多民眾爭相朝聖，後來松屋又再於2019年7月在西門町開設2號店，並又開設芝山店、行天宮店等門市，目前全台共有4間分店。店內以牛肉蓋飯最為招牌，另外也有蔥香半熟蛋牛肉飯、黃金豬排蓋飯等多種選擇。其中炸豬排更曾發生因熱賣而供應不足的情況。

身為全台第一間門市，松屋南西店在google累積了超過700則評論，平均3.3顆星。但在開幕即將滿3年之前，業者也於8月25日宣佈，因租約到期，因此將於8月31日結束營業。隨著消息一出，網友也表示「多開幾家街邊店吧」、「期待快快來台中開店」、「衝第一天吃松屋的回憶QQ」

日本 西門町

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