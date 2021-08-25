三星摺疊旗艦Z Fold3 5G、Flip3 5G明起開放限量預購

兼具搶眼外型與強大功能的摺疊智慧手機將主宰未來行動通訊市場，台灣三星宣布最新款旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G即將大勢登台，繼去年與星宇航空合作於於9,000英呎高空舉辦奢華發表會之後，昨天找來68台名車、超跑舉辦上市記者會，並邀請「星」動男友曹佑寧、時尚甜女神紀卜心、美德醫療集團執行長楊威遠共同拍攝「Mission Foldable」宣傳影音，再度以大陣仗凸顯旗艦摺疊手機的尊榮體驗。Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G預計9月10日起於全台各大通路上市，明天（8月26日）中午12點起至9月5日開放限量預購。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示，過去Z系列在台灣已掀起一股摺疊旋風，透過今年兩款全新摺疊手機，三星將讓消費者盡情享受生活、展現自我潮流態度，同時串聯更緊密、無縫且開放的Galaxy生態圈，期待能將摺疊手機帶入主流市場，達去年旗艦銷售水準，滲透率達高階整體市場20~30%。

Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G為全球首款搭載IPX8防水等級的摺疊智慧手機，採用Galaxy智慧手機中最強韌的全新Armor鋁合金材質，耐用度提升10%，以及堅固的Corning® Gorilla® Glass Victus™，並具備以可延展PET材質製成的全新保護膜及優化面板，內頁螢幕耐用度較前一代裝置提升80%。

除了在耐用度上滿足消費者期待，兩款旗艦新機也各有魅力。Samsung Galaxy Z Fold3 5G專為追求高效生產力與沉浸式娛樂的用戶而生，配備6.2吋封面螢幕、7.6吋內頁大螢幕瀏覽體驗，並首次於內頁螢幕搭載螢幕下鏡頭，讓觀看影片、多工操作的視覺流暢無阻；多重視窗功能再升級，透過進階設定，可自由客製設定不同App顯示比例，或將常用的應用程式釘選於螢幕上，同時首次支援S Pen操作。三星也持續攜手業界重要合作夥伴，提供獨特、豐富的摺疊應用體驗，像是以Flex模式觀看Netflix影片時，手機上半部播放影片、下半部將呈現播放功能設定。

Samsung Galaxy Z Flip3 5G則針對追求個性潮流的族群，提供絨絲白、日落紫、石墨綠、幻影黑等4色，1.9吋封面螢幕可視面積提升4倍，還可搭配「快手指令」，可收折狀態的精巧尺寸下快速閱讀訊息通知、操控音樂播放、開啟Samsung Pay等；借助Flex模式，將手機放在桌上、書櫃、地面等平面即可進行免手持自拍，時尚角度由自己定義。另推出全新指環帶保護殼、小巧的指環扣保護殼等配件。

為了讓更多消費者體驗摺疊新機的強大效能與卓越工藝，台灣三星這次在定價策略上展現誠意。Samsung Galaxy Z Fold3 5G 12GB+256GB推出冷杉綠色，單機價56,888元，12GB+512GB共有冷杉綠、幻影黑、鈦灰銀等3色，單機價59,888元，9月10日至10月31日於全通路購買並上網登錄即可獲得附S Pen的翻頁式保護殼、UWB藍牙智慧防丟器、無線閃充充電板。Samsung Galaxy Z Flip3 5G 8GB+128GB單機價30,888元，8GB+256GB單機價32,888元，9月10日至10月31日於全通路購買並上網登錄即可獲得附指環扣的透明保護殼、藍牙智慧防丟器、無線閃充充電板。