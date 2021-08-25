全聯再推kiri系列聯名甜點 「第五種乳酪蛋糕」口感激似冰淇淋
突然下起大雨的微涼午後，正適合來點濃郁口感的甜點當下午茶療癒心情。全聯We Sweet甜點第4度與法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri合作，將於8月27日起至9月30日期間推出7款限定聯名甜點，帶來濃醇綿密的幸福享受。同時，全聯阪急麵包起司季也同步登場，推出融合中、西風味的選擇，期間限定只要25元，享受無負擔的優質風味。
每次推出都廣受好評的We Sweet × kiri系列，本檔「法式乳酪饗宴」共推出7款甜點，其中4款為新品，每款皆100%採用法國頂級乳酪，首推日本星級甜點「第五種乳酪蛋糕」，以風靡日本米其林甜點專門店的第五種起司蛋糕「Cheese Terrine醬糜蛋糕」為概念，運用大量鮮奶油、奶油乳酪，以低溫長時間烘烤，創造出介於生乳酪與紐約起司蛋糕間、像是冰淇淋的細緻綿密口感。
另外，清爽系風味必吃日本市場最新流行的「羅馬生乳包」，使用湯種柔軟麵包體，夾上大份量kiri生乳酪內餡，也是嚐鮮必吃款；新品還有三重口感一次滿足的「法式二次方乳酪蛋糕」，以及融合香醇奶香與清爽布丁超有層次感的「法式乳酪藍莓布丁」也都值得一嚐。而去年推出造型擬真超可愛的「一塊乳酪蛋糕」、經典的「法式乳酪藍莓大福」，以及「法式經典原味千層」也都再度回歸，滿足起司控味蕾。
而全聯阪急麵包也同步展開起司季活動，推出4款新品，8月27日至9月9日期間嚐鮮價25元。其中最特別的「剝皮辣椒起司」，使用在地台灣剝皮辣椒與特調起司醬，微辣風味是創新與傳統記憶的結合；西式風味則有「羅勒起司小吐司」以清香濃郁的羅勒葉、鹹香乳酪丁和Q軟麵包相互搭配，還有香氣濃郁、鹹甜混搭的「香蒜起司」。而CP值超高的「綜合披薩」，特製比薩麵包體，鬆軟好入口，配上火腿片、切片黑橄欖、沙拉醬，大大滿足。另外，於限定門市推出「焗烤起司軟法」外層沾裹上濃郁起司粉，並配上特調起司醬，鹹香風味絕對值得一試。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言