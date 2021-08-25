「稻草人」加好友！萬寶龍新任品牌大使Cillian Murphy

男性精品品牌萬寶龍（Montblanc）除了以筆具、皮件知名，近年並頻繁與影視名人廣結好友。繼好萊塢明星Taron Egerton、中國影星陳坤與辛芷蕾後，萬寶龍今日再度宣布，演員席尼墨菲（Cillian Murphy）與旅居柏林的韓裔DJ Peggy Gou，即日成為品牌大使，並同步推出UltraBlack系列形象廣告。

生於愛爾蘭的電影演員Cillian Murphy，曾演出「吹動大麥的風」、「冥王星早餐」、「28天毀滅倒數」等多部電影，並在名導克里斯多夫諾蘭的電影蝙蝠俠三部曲中演出反派「稻草人」一角，此後再演出「全面啟動」、「敦克爾克大行動」等電影，儼然成為諾蘭的愛用班底之一。而韓國的Peggy Gou則是成功的DJ、唱片公司創始人和企業家，並展現獨具個人色彩的生活風格，其instagram帳號並擁有近220萬的追蹤人數。