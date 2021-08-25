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「稻草人」加好友！萬寶龍新任品牌大使Cillian Murphy
男性精品品牌萬寶龍（Montblanc）除了以筆具、皮件知名，近年並頻繁與影視名人廣結好友。繼好萊塢明星Taron Egerton、中國影星陳坤與辛芷蕾後，萬寶龍今日再度宣布，演員席尼墨菲（Cillian Murphy）與旅居柏林的韓裔DJ Peggy Gou，即日成為品牌大使，並同步推出UltraBlack系列形象廣告。
生於愛爾蘭的電影演員Cillian Murphy，曾演出「吹動大麥的風」、「冥王星早餐」、「28天毀滅倒數」等多部電影，並在名導克里斯多夫諾蘭的電影蝙蝠俠三部曲中演出反派「稻草人」一角，此後再演出「全面啟動」、「敦克爾克大行動」等電影，儼然成為諾蘭的愛用班底之一。而韓國的Peggy Gou則是成功的DJ、唱片公司創始人和企業家，並展現獨具個人色彩的生活風格，其instagram帳號並擁有近220萬的追蹤人數。
萬寶龍行銷執行副總裁Vincent Montalescot表示，兩位新任品牌大使都激勵人們體現了萬寶龍的精神，「他們以獨有的方式，在心中熱情和更崇高的目標推動下，發揮其藝術觸覺和創意，在世界上留下印記。」而包含Cillian Murphy、DJ Peggy Gou、辛芷蕾與陳坤多位品牌好友，近日也為萬寶龍拍攝全新UltraBlack系列宣傳視覺，一展UltraBlack皮件的酷黑魅力與都會休閒風格，全系列廣告並自8月24日起，陸續於全球曝光。
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