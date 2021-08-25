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把滿滿回憶戴上手！Casio、Timex小精靈聯名表萌翻了

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Casio以F-100手表為基礎，打造嶄新A100WEPC腕表，藉以和Pac-Man聯名，顯得別具意義。圖／Casio提供
Casio以F-100手表為基礎，打造嶄新A100WEPC腕表，藉以和Pac-Man聯名，顯得別具意義。圖／Casio提供

1980年萬代南夢宮娛樂公司設計師岩谷徹研發出電玩「小精靈Pac-Man」，因為畫面活潑有趣，推出之後就風靡全球，被公認是最經典的遊戲之一。直至今日人氣不衰，因此Casio和Timex便不約而同的以此為靈感，推出限定聯名表款，搭配復古造型，勾起眾人滿滿的回憶。

Casio以品牌第一款樹脂表殼系列F-100手表為基礎，打造嶄新A100WEPC腕表，藉以和Pac-Man聯名，顯得別具意義。還重現了F-100的原始設計，包括四顆正面按鈕，中央的ILLUMINATOR標誌採用Pac-Man字體重新設計而來。表盤設計忠實地複製遊戲畫面，粉紅色線條細節代表著鬼魂的巢穴出口。金色電鍍表殼的靈感來自Pac-Man機台的顏色，表帶上還有以雷雕小精靈被鬼魂追逐的圖樣；以及小精靈吃了大力丸後，追逐鬼魂的場景。隨表並搭贈印有小精靈角色的圖樣與得分畫面特殊包裝，完整呈現遊戲精神。

Timex T80小精靈腕表，表盒設計也帶有滿滿Pac-Man風格。圖／摘自Timex官網
Timex T80小精靈腕表，表盒設計也帶有滿滿Pac-Man風格。圖／摘自Timex官網

不只是Casio大玩懷舊元素，Timex同樣在Back To 80系列裡，呈現Pac-Man聯名腕表。Timex利用了遊戲畫面裝飾在同樣是經典款的手表上，包括了表面、底蓋或是表扣上，都能看到逗趣的小精靈圖案。除此之外，還具備了如鬧鈴、計時碼表和日期顯示等功能，但對消費者而言，最吸引人的還是能播放Pac-Man招牌旋律，使配戴者一秒就回到80年代。

Casio A100WEPC腕表，搭贈印有小精靈角色的圖樣與得分畫面特殊包裝，完整呈現遊戲精神。圖／Casio提供
Casio A100WEPC腕表，搭贈印有小精靈角色的圖樣與得分畫面特殊包裝，完整呈現遊戲精神。圖／Casio提供

Casio A100WEPC腕表3,200元。圖／Casio提供
Casio A100WEPC腕表3,200元。圖／Casio提供

Timex T80小精靈腕表，約2,600元。圖／摘自Timex官網
Timex T80小精靈腕表，約2,600元。圖／摘自Timex官網

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