新賽季換新衣！擁有3億粉絲的C羅蟬聯IG收入榜

前陣子因為梅西轉會到大巴黎的新聞，連帶讓之前一直有轉會傳言纏身的C羅成為話題焦點，當時還讓C羅罕見在IG發表長文要大家不要對他的未來有過多揣測。現在，新一季聯賽賽季開踢，C羅不只換上新衣，還繼續蟬聯IG單則發文收入榜的榜首，總算可以暫時甩開惱人的傳言。

義大利頂級時尚品牌Loro Piana日前宣布與C羅效力的義大利甲級聯賽隊伍—尤文圖斯足球俱樂部（Juventus Football Club）合作，為球員打造服飾，這也是Loro Piana第一次跨足足球領域。

考量到天氣變化，Loro Piana為尤文圖斯設計兩款服飾，在較為溫暖的賽季初期以經典Kummel長袖棉質Polo上衣將搭配剪裁經典和細節考究的棉質長褲。邁入秋、冬之際則用經典代表作的André棉質襯衫取代Polo衫，搭配Wish®超細纖維開襟羊毛衫，和柔軟、舒適的麻花效果喀什米爾紡真絲針織面料襯裡西裝外套。日前尤文圖斯也在官方IG發布球員們在新賽季第一場比賽抵達現場的照片，已經可以看到包括C羅、迪巴拉等明星球員都換上Loro Piana的服飾，展現優雅休閒風。