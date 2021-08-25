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絕「沛」！迪麗熱巴空降這品牌 成全球首位女性代言人

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
迪麗熱巴今日於微博宣佈，成為沛納海（PANERAI）全球品牌代言人，也是沛納海首位的女性品牌代言人。圖 / 沛納海提供
迪麗熱巴今日於微博宣佈，成為沛納海（PANERAI）全球品牌代言人，也是沛納海首位的女性品牌代言人。圖 / 沛納海提供

一向展現陽剛風格的手表，總和男性多所聯想。中國女星迪麗熱巴今日於微博宣佈成為沛納海（PANERAI）全球品牌代言人，同時也是沛納海品牌首位的女性代言人。為此迪麗熱巴也在宣傳影片中配戴上一款Piccolo Due Luna Rossa腕表（PAM 01306），消息公布以來，微博已留下近60萬按讚數與70多萬則留言，網友則紛紛表示「恭喜代言人！歡迎新朋友」、「你和沛納海絕『沛』」，展示相挺熱情。

迪麗熱巴曾在2013年電視劇「阿娜爾罕」首度亮相，近年並有「21克拉」、「你是我的榮耀」、「傲嬌與偏見」等多部作品，人氣持續竄升。沛纳海CEO Jean-Marc Pontroué表示，迪麗熱巴勇敢、自信的特質與品牌精神吻合，「我們懷抱十足的熱情，歡迎她與沛納海一起探索未來。」而迪麗熱巴則回應，沛納海創新、突破的精神深深打動了她，「我很榮幸能成為沛納海的全球品牌代言人，也非常期待能深入欣賞與探索高級製表之美。」

而她配戴的全新Piccolo Due Luna Rossa腕表（PAM 01306），表款具備啞光色面盤、深灰色夜光塗料與綠色夜光顯示，時間、小秒鐘、日期等功能，並搭配白色橡膠表帶，訂價約19萬2,000元。表款將先於中國市場網路電商開賣，十月後再於其他市場陸續到貨。

Piccolo Due Luna Rossa腕表（PAM 01306）將率先於中國開賣，10月後陸續於其他市場上市。圖 / 翻攝自微博
Piccolo Due Luna Rossa腕表（PAM 01306）將率先於中國開賣，10月後陸續於其他市場上市。圖 / 翻攝自微博
除了宣布成為沛納海品牌代言人，迪麗熱巴官方微博也釋出一段影片，並配戴上全新Piccolo Due Luna Rossa腕表（PAM 01306）。圖 / 翻攝自微博
除了宣布成為沛納海品牌代言人，迪麗熱巴官方微博也釋出一段影片，並配戴上全新Piccolo Due Luna Rossa腕表（PAM 01306）。圖 / 翻攝自微博
Piccolo Due Luna Rossa腕表（PAM 01306），表款具備啞光色面盤，功能則具備時間、小秒鐘、日期顯示，訂價約19萬2,000元。圖 / 翻攝自微博
Piccolo Due Luna Rossa腕表（PAM 01306），表款具備啞光色面盤，功能則具備時間、小秒鐘、日期顯示，訂價約19萬2,000元。圖 / 翻攝自微博

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