50年大三元演繹新滋味 老菜新做搭香檳

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

回想一下，你會在什麼時候喝法國香檳？是慶功、純飲，還是在餐前當作開胃酒來飲用？創業逾50年的大三元酒樓，在改裝後大膽提出「香檳搭中式粵菜」概念，精心打造羅列50款香檳的全新葡萄酒單。請教大三元酒樓董事總經理、同時也是法國香檳區官方組織「法國香檳襟彰會（Ordre des Coteaux de Champagne，簡稱OCC）香檳騎士的吳東璿（Charles），為什麼會想到要以香檳作為酒單主旋律？他的答案很簡單：「因為『太安全』了。」

「我一開始也跟大家一樣，覺得喝香檳就是要慶功、或有特殊的場合才喝，而且價錢也偏貴。」吳東璿說：「不過從2016年開始，我陸續參加許多大型香檳聚會，發現香檳其實是適合任何場合的；在價格上，也不應該是高不可攀的酒類。」

後來吳東璿到日本福岡開設大三元分店，利用公餘四處考察同業，更加印證了這樣的想法。「我發現大阪有一家鍋貼店，它的酒單上，是只有香檳的，而且老闆本身也是香檳騎士。還有另外一家米其林一星餐廳，賣的是大阪的超人氣名物『串炸』，也是全部用香檳來搭配。」吳東璿說：「鍋貼、串炸是庶民美食，都可以跟香檳搭得起來；而且香檳的價格也很合理，我很喜歡這樣的搭配。」

後來大三元酒樓2020年時決定增設酒單，吳東璿再三審慎評估：「紅白酒的選擇性太遼闊，個人口味不同、喜好差異很大，要滿足所有人喜好的一份完整紅白酒單，恐怕得要厚厚一整本，我覺得這樣的方式，不是很適合我們。所以後來我決定用香檳來搭配，因為香檳搭中菜實在是『太安全』了。」

吳東璿指出：「你今天隨便選一瓶香檳，任選一道中菜，不管菜的口味是酸、甜、苦、還是辣，基本上不太有機會出錯，都能夠相輔相成。」

「因為香檳的特質，基本上就是酸度、果香帶氣泡，中菜經常是重油、重口味，香檳的氣泡基本上可以包覆這些東西，讓菜更加美味、酒也更順口。」如果要進一步做更細膩的搭配（Pairing），吳東璿也有好建議：「若是完全使用白葡萄來釀造的白中白（Blanc de Blancs）香檳，因為酸度普遍偏高，所以比較適合搭辣的、重口味的菜，即便是川菜也沒問題，因為氣泡跟酸度可以中和掉嗆辣感。黑中白（Blanc de Noirs）香檳由於主要是用黑皮諾（Pinot Noir）紅葡萄來釀造，所以口感比較厚實，只要是一般調味的肉類，包括牛、豬、羊、禽肉，只要調味不要太過重，都很適合。」

若是粉紅香檳，吳東璿建議可以搭配所有烤物，「因為粉紅香檳有一股特別的莓果香氣，跟烤鴨、烤鵝或任何以炭火或烤箱烤出來的東西，都會非常搭。」

至於搭配一般菜餚，吳東璿認為反而是一般的非年份（NV）香檳最適合。「因為比較不需要擔心香檳會因熟陳太久，而去搶掉菜的風味。」

如果是年份香檳，吳東璿建議陳年5年以內的酒款，比較能用來搭菜。「如果是陳年超過5年以上的香檳、甚至是陳年許久的老香檳，那建議就單喝就好。」吳東璿解釋：「因為老香檳氣泡會比較弱一點，風味上也可以會因為過熟而太濃郁，反而比較容易搶去菜的風采。」

比如屬於老菜新做的避風塘虎斑，吳東璿就以甜度高的非年份「Georges Laval Garennes Doux, NV」，與非年份粉紅香檳「Bistrotage, Brut Rosé, NV」來搭配。「避風塘虎斑又是油炸、又是重口味，如果要去掉辣味的話，當然『白中白』最好，因為酸度最高。但是用高甜度的酒款與粉紅香檳來搭配，又會帶出不同的特殊的味道，都可以百搭。」

而口味淡雅的金湯蛋白蟹與蝦餃，吳東璿選的是「Bulles De Comptoir #8 Stillleben , Extra Brut, NV」與「R. H. Coutier Henri III, Blanc de Noirs, NV」。「兩道都是海鮮，金湯蛋白蟹還有雞湯底，都是帶著濃厚海味的料理；這兩款香檳都是非年份酒款，所以很適合搭像這樣清爽的菜色，不會蓋過菜的味道。所以並沒有非要哪一款香檳，搭配哪一道菜，而是都可以混搭；香檳的品飲樂趣，也就在這裡。」

至於許多人喜歡的叉燒酥，吳東璿搭配的是「Billecart-Salmon, Brut Rosé, NV」。「叉燒酥是酥餅，最經典的組合，可能是挑半甜（Extra Sec）的香檳。」吳東璿說：「不過我們今天用粉紅香檳來搭，是為了呼應裡面的叉燒餡料；酥皮的『烤』的製作方式，也跟『粉紅香檳搭烤物』是互相呼應的。」

至於在酒單定價上，吳東璿始終堅持平易近人。「現在酒的行情已經太透明了，透過App，只要用手機掃一下酒標，國際均價馬上跳出來；如果你賣兩、三倍的價錢，客人馬上會知道。」吳東璿表示：「我既然要推廣香檳餐酒搭的文化，我覺得我就按照一般通路零售價來賣好了。基本上同一款酒，會跟一般零售價差不多，也許貴100元，也許更便宜，差異不會太大。」 大三元董事總經理吳東璿，首度精心導入香檳酒單，讓逾50年人氣老店，開始演繹時髦新滋味。記者王聰賢／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 金湯蛋白蟹與蝦餃搭配「Bulles De Comptoir #8 Stillleben , Extra Brut, NV」（左）與「R. H. Coutier Henri III, Blanc de Noirs, NV」。記者王聰賢／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 叉燒酥搭配「Billecart-Salmon, Brut Rosé, NV」。記者王聰賢／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康