變白又變細！「肯德基薯條」悄改版 網友正反評論兩極

近期有網友發現，肯德基所販售的「薯條」，原本是橘色、較粗的版本，但是最近開始變成白色、較細的版本，讓網友產生熱烈討論，有人認為「這個不行啦」、「比較喜歡以前的版本」，也有人表示「這種的才讚」。肯德基官方也表示，薯條已自7月底開始陸續升級，期盼為消費者帶來更好的用餐體驗。

「薯條」一直是速食套餐中的經典要角，甚至光是沾醬，就區分成蕃茄醬、蕃茄醬＋糖、糖醋醬、沾冰淇淋等等眾多不同流派。另外薯條本身，也依照各個品牌選擇不同，而有粗薯條、波浪薯條、地瓜薯條、細薯條等等區分。因此網友發現肯德基更換薯條種類之後，網路上也產生多方的討論意見。對此，肯德基表示，肯德基致力提供消費者兼顧優質食材和食品安全的美味餐點及用餐服務。為了搭配各項經典餐點，薯條全面升級，口感酥脆且保有更多馬鈴薯香氣，期待為消費者帶來更好的用餐體驗，並已於7月底陸續開始升級。

除了肯德基的薯條之外，麥當勞經典的「薯餅」，因為全球航運供貨不穩，因此部份餐廳的薯餅產品暫時停止販售，讓網友們也擔心以後吃不到麥當勞薯條。但是麥當勞表示，目前包括薯條、蘋果派等產品，仍會正常供應。