限量預購！全家「皇后土司」升級Clean Label雙潔淨標章認證

疫情期間許多人的早餐由外食改為內用，全家便利商店多入袋裝的家庭號土司業績成長5成，成為抗跌的人氣商品。瞄準民眾追求健康食品與少添加的需求，全家便利商店將曾創下未上市預購就達1.4萬條的明星商品「皇后土司」升級為Clean Label雙潔淨標章認證，花了近3年研發、尋找物料，推出超商第一款雙潔淨認證土司，即日起開放預購；9月8日將再推出雙潔淨標章認證的「新纖麥土司」、「小麥胚芽土司」。

全家便利商店自2018年起開始推出Clean Label潔淨標章認證商品，累計至今已推出超過760項少添加食品、鮮食產品架上維持7成以上通過認證，在疫情環境下更創下年銷百億的業績，而3年前第一款通過潔淨標示認證的鮮食商品，就是難度最高的烘焙麵包「皇后土司」，今年再進階挑戰將受消費者喜愛、年銷量突破2千萬個的匠土司系列進行改版，前後歷時近3年時間，才成功將「皇后土司」升級為雙潔淨認證，只使用馬修嚴選優格、麵粉、牛奶、蛋製成，讓商品成分簡化更天然、標示更易懂。

除了現行的潔淨、雙潔淨標章之外，慈悅公司今年推出「100%無添加標章」，須符合現行Clean Label潔淨標章標準，不僅不能添加天然香料、天然色素，也必須完全排除現行法定允用的食品添加物。對此，全家便利商店也已展開檢視自有品牌FamilyMart collection系列商品作業，預計今年起部分商品將逐步取得100%無添加標示認證。

全家便利商店2018年首度推出「皇后土司」，創下未上市預購就達1.4萬條的佳績，現在升級為成分更單純的Clean Label雙潔淨認證，添加物減少近9成，由世界麵包大賽冠軍陳耀訓師傅監製，僅含有麵粉、優格、牛奶、天然奶油、蛋，製程中不添加一滴水，以鮮乳、馬修嚴選優格取代，其中馬修嚴選無糖鮮乳優格，以優質新鮮鮮乳與嚴選乳酸菌，低溫、長時間發酵，完全無添加，奶油選用世界冠軍丹麥LURPAK奶油，天然乳源製成、品質優異，「皇后土司」5片裝，原價150元，即日起至9月5日特價130元，自即日起開放預購，每周限量3,000條，可至門市取實體條碼卡預購，於每周四前預購、最快當周日就可取貨。