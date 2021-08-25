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卡地亞愛電影！成威尼斯影展主要贊助 今起增設新獎項

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
金獅獎獎座。圖／卡地亞提供
金獅獎獎座。圖／卡地亞提供

法國精品龍頭品牌卡地亞（CARTIER）宣布將自2021年起正式成為威尼斯影展主要贊助商，將攜手主辦方威尼斯雙年展（La Biennale di Venezia）合作，全力支持當代電影創作。雙方將自今年起新增頒發「卡地亞榮耀電影人獎」（Cartier Glory to the Filmmaker Award），以表彰對當代影壇有卓越貢獻且具原創性的電影工作者。頒獎典禮將於9月1日至9月11日在威尼斯麗都舉行。

始於1895年的威尼斯雙年展是世界上最重要的三大雙年展之一。其中為表彰傑出電影藝術工作者而設立的威尼斯影展，則是於1932年創辦並於1935年開始成為每年一度的固定盛會，是世界上最古老的電影獎之一。除了字1934年開始頒發給最佳電影的威尼斯金獅獎（Golden Lions For Best Film And Major Awards），自1935年起也增設最佳男女演員獎項（Coppa Volpi For Best Actors），並於1969年起頒發終身成就金獅獎（Golden Lions For Lifetime Achievement）。去年金獅獎得主為趙婷的「游牧人生」（Nomadland），影后影帝分別為「女人碎片」（Pieces of a Woman）的Vanessa Kirby與「我們的父親」（Padrenostro）義大利男演員Pierfrancesco Favino，終身成就獎則頒給了英國女演員蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）與香港導演許鞍華。

除了威尼斯影展，國際三大影展中坎城影展也有精品品牌蕭邦（Chopard）為主要贊助商。蕭邦自1998年開始贊助坎城影展至今，同時為大會打造金棕櫚獎（Palmed'Or）的獎座，並自2001年起設立「蕭邦最具潛質演員獎」(Trophée Chopard）

Palazzo del Casinò威尼斯影展舉辦地點為威尼斯麗都。圖／卡地亞提供
Palazzo del Casinò威尼斯影展舉辦地點為威尼斯麗都。圖／卡地亞提供
2021威尼斯影展官方影展海報。圖／卡地亞提供
2021威尼斯影展官方影展海報。圖／卡地亞提供

威尼斯 電影

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