卡地亞愛電影！成威尼斯影展主要贊助 今起增設新獎項

法國精品龍頭品牌卡地亞(CARTIER)宣布將自2021年起正式成為威尼斯影展主要贊助商,將攜手主辦方威尼斯雙年展(La Biennale di Venezia)合作,全力支持當代電影創作。雙方將自今年起新增頒發「卡地亞榮耀電影人獎」(Cartier Glory to the Filmmaker Award),以表彰對當代影壇有卓越貢獻且具原創性的電影工作者。頒獎典禮將於9月1日至9月11日在威尼斯麗都舉行。

始於1895年的威尼斯雙年展是世界上最重要的三大雙年展之一。其中為表彰傑出電影藝術工作者而設立的威尼斯影展,則是於1932年創辦並於1935年開始成為每年一度的固定盛會,是世界上最古老的電影獎之一。除了字1934年開始頒發給最佳電影的威尼斯金獅獎(Golden Lions For Best Film And Major Awards),自1935年起也增設最佳男女演員獎項(Coppa Volpi For Best Actors),並於1969年起頒發終身成就金獅獎(Golden Lions For Lifetime Achievement)。去年金獅獎得主為趙婷的「游牧人生」(Nomadland),影后影帝分別為「女人碎片」(Pieces of a Woman)的Vanessa Kirby與「我們的父親」(Padrenostro)義大利男演員Pierfrancesco Favino,終身成就獎則頒給了英國女演員蒂妲史雲頓(Tilda Swinton)與香港導演許鞍華。