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台南文旦成功打開外銷日本 今年還可台灣下單日本取貨

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
圖1、黃偉哲市長（中）、農糧署長胡忠一（右）共同致贈臺南文旦予日本學校營養午餐，由笠間市臺灣辦事處處長木下知香代表受贈。 圖2-3、黃偉哲市長和現場貴賓進行外銷日本啟運儀式。 圖4、右起5012柚意思負責人李佳翰、黃偉哲市長、笠間市臺灣辦事處處長木下知香、麻豆區農會孫慈敏總幹事共同推薦臺南文旦。
圖1、黃偉哲市長（中）、農糧署長胡忠一（右）共同致贈臺南文旦予日本學校營養午餐，由笠間市臺灣辦事處處長木下知香代表受贈。 圖2-3、黃偉哲市長和現場貴賓進行外銷日本啟運儀式。 圖4、右起5012柚意思負責人李佳翰、黃偉哲市長、笠間市臺灣辦事處處長木下知香、麻豆區農會孫慈敏總幹事共同推薦臺南文旦。

台南市政府持續拓展日本通路，今天啟動台南文旦外銷到日本市場，由產地集貨4.2公噸後，將先進行1℃連續12天的低溫殺蟲檢疫處理，預計9月中旬裝櫃啟航至日本。農糧署長胡忠一表示，今年外銷日本目標是200公噸。台南市府今年輔導業者推廣「台灣下單 日本取貨」文旦訂購服務，目前有2家可以接單，讓更多日本消費者能夠享用到台南文旦的美味。

農糧署長胡忠一與台南市長黃偉哲今天記者會共同致贈台南文旦給日本政要及學校供應師生營養午餐，由笠間市台灣辦事處處長木下知香代表受贈，目前初步送出101箱但受贈學校名單還要由日方確認。

黃偉哲感謝農糧署重新牽起台灣日本文旦的這個橋梁，去年胡忠一署長告知中斷20年的日本市場今年打開了，他一則以喜，一則想說接下來呢，因為日本人對果品很慎重，因為東西好吃，就會一直跟你買，如果看你的面子，一年不好吃，第二年就沒有訂單了，所以說真的是通過了日本市場的考驗。

黃偉哲說，今天啟運4.2公噸，29日再推10.5公噸，陸陸續續還會再努力，在農糧署協助下，把南麻豆文旦繼續打日本盃、打韓國盃、打新加坡盃，還要打香港盃，還有中國大陸也要外銷，接下來美洲市場，也會努力。很多民眾想說麻豆文旦銷售都不成問題的，但還是希望有更多好朋友能夠嘗到好的果品，即便我們內銷已經賣得不錯，外銷也要超前部署。

農業局長李建裕說，台南文旦文旦種植面積為1109公頃，約占全台27%，產量為2萬5972公噸，面積及產量品質皆為全國第一。文旦柚主要外銷國為中國，去年全台外銷中國占比為73%，為避免市場過度集中於中國，市府持續開拓其他國外市場，如日本及新加坡市場。並透過多元行銷及加工收購等產銷因應措施，讓文旦產銷平衡，農民賺錢。

農業局今年輔導2家貿易商提供「臺灣下單、日本取貨」文旦訂購服務，期望能將台南文旦快速銷往日本市場。

5012柚意思：0913-179075 李先生

https://5012fun.wtainan.com.tw/store/itemInfo/71

台南物產國際貿易公司

https://www.tainanbussan.com/menu.html

5012柚意思負責人李佳翰（右起）、台南市長黃偉哲、笠間市台灣辦事處處長木下知香、麻豆區農會孫慈敏總幹事共同推薦台南文旦。記者吳淑玲／攝影
5012柚意思負責人李佳翰（右起）、台南市長黃偉哲、笠間市台灣辦事處處長木下知香、麻豆區農會孫慈敏總幹事共同推薦台南文旦。記者吳淑玲／攝影
台南文旦外銷日本今天啟航。記者吳淑玲／攝影
台南文旦外銷日本今天啟航。記者吳淑玲／攝影
台南文旦外銷日本今天啟航。記者吳淑玲／攝影
台南文旦外銷日本今天啟航。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）、農糧署長胡忠一（右）共同致贈台南文旦給日本學校營養午餐，由笠間市台灣辦事處處長木下知香代表受贈。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）、農糧署長胡忠一（右）共同致贈台南文旦給日本學校營養午餐，由笠間市台灣辦事處處長木下知香代表受贈。記者吳淑玲／攝影

日本 文旦 農糧署

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