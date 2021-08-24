突破風味的高年份極限探索 百富25年限量在台釋出

百富（The Balvenie）單一麥芽威士忌歷經百年傳承，突破風味的極限探索，開創出獨有的融合桶技藝。今年百富首席調酒師大衛．史都華（David Stewart MBE）再度演繹精湛的融合桶工藝手法，打造高年份系列新作「百富25年單一麥芽威士忌」，即日起限量登台上市。

百富首席調酒師大衛．史都華，為威士忌產業資歷最深的傳奇調酒大師；不僅開創顛覆了威士忌製酒規則的「過桶」工藝，更於2016年成為業界首位獲英國女王伊麗莎白二世，頒發大英帝國勳章的首席調酒師。

長達半世紀的酒廠生涯裡，大衛．史都華腦海中存有超過40萬支橡木桶的記憶庫，維持每一瓶威士忌的一致性，是他身負的巨大責任。這次他再次突破創作極限，透過自身累積近60年經驗的熟稔製酒技術，以一脈相傳的融合桶工藝，傾心打造高年份系列新作「百富25年單一麥芽威士忌」。

百富25年創作藍圖，來自於大衛．史都華腦海中浮現的靈感，經由多次試驗創作結合出其不意的想像力，得以釋放潛藏在陳年威士忌的複雜風韻。

稀缺的高年份原酒為百富酒廠珍貴的收藏，百富25年正是數十桶陳年橡木桶交融而成的珍稀傑作。透過他靈敏嗅覺與精準判斷力，精心挑選陳年25年以上、來自美國波本威士忌桶及西班牙雪莉酒桶的原酒，這些原酒隨著時間的發展，發展出鮮明性格與獨特輪廓。

大衛．史都華引領酒廠匠人們齊心於融合技藝，讓個性強烈的陳年威士忌得以平衡共存，並巧妙地綻放酒液的深度並加深複雜的層次感，最終成就帶有百富標誌性風味的百富25年單一麥芽威士忌。大衛史都華表示：「高年份系列通過多層的風味體驗，使得每一次啜飲，都是一趟風味探尋的旅程。」

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